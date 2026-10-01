Franco Colapinto «überrascht» von Sperre-Forderung durch Lando Norris

35 Runden lief der Aserbaidschan-GP verdächtig ruhig, bis ein Unfall von Alex Albon (Williams) eine unglückliche Verkettung auslöste: Beim Neustart nach der Safety-Car-Phase kam es zu einer Massenkarambolage, deren Auswirkungen sich bis ins Rennwochenende in Sepang ziehen – was Strafen (5 Plätze für Colapinto), aber auch persönliche Aussprachen zwischen den Beteiligten angeht.

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Was war passiert? Alpine-Pilot Franco Colapinto hatte beim Neustart blockierende Räder und entsprechend keine Kontrolle mehr über sein Auto. Er räumte seinen Teamkollegen Pierre Gasly ab und auch Lando Norris (McLaren). Andere Autos trugen Schaden oder mussten ausweichen, aber für Colapinto, Gasly und Norris war das Rennen vorbei.

Doppelt bitter natürlich für Alpine – mindestens ein, wenn nicht beide Autos wären bei normalem Rennverlauf wohl in die Punkte gekommen. Lando Norris lag hinten, war beim Restart Neunter, aber hätte sich wohl auch über Zählbares freuen können. Der Brite war nach dem Rennen so sauer, dass er eine Rennsperre für Franco Colapinto forderte .

Colapinto übernimmt Verantwortung

Colapinto erklärte in seiner Medienrunde vor dem Bahrain-GP in Malaysia: «Ich habe die volle Verantwortung übernommen und mich entschuldigt. Ich habe einen Fehler gemacht. Meine Räder blockierten in Kurve 1 und das hatte leider schwere Konsequenzen, was traurig ist. Wir haben im Team darüber geredet und besprochen, wie wir weitermachen und sowas in Zukunft vermeiden.»

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Colapinto/Norris: Überraschung und Verständnis

Hat er sich auch mit Norris ausgesprochen, der ja ziemlich deutlich gegen Colapinto gewettert hatte und eine Sperre gefordert hatte? Colapinto: «Das war glaube ich in der Hitze des Gefechts. Natürlich weiß er, was für Kommentare er damit ausgelöst hat, denn er hat selbst darunter gelitten.» Selbst argentinische Politiker hatten sich eingeschaltet. Lando Norris hatte in der Vergangenheit bereits offen über Hass im Netz gesprochen.

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