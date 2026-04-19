Coulthard, Friesacher & Co. zu Gast bei «Sport und Talk» aus Spielberg

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Die Motorsport-Saison in Spielberg beginnt! In einem «Sport und Talk Spezial» auf ServusTV, diesmal nicht wie gewohnt aus dem Hangar-7, sondern aus dem Schönberghof in Spielberg, sind unter anderem David Coulthard, Patrick Friesacher, Thomas Preining, Kelvin van der Linde und Gustl Auinger zu Gast.
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DTM, Formel 1 und MotoGP sind Thema Großes Thema wird der Beginn der Motorsportsaison auf den Red Bull Raing sein. Dort startet die DTM am kommenden Wochenende in ihre 40. Saison. Später in der Saison folgen Ende Juni (26.-28. Juni) der Formel-1-Grand-Prix von Österreich mit der Invasion der «Orange Army», also der Fans von Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen. Am 20. September findet dann das Rennen der MotoGP auf dem Red Bull Ring statt. Die Sondersendung «Sport und Talk Spezial» blickt auf diese drei Spektakel voraus und analysiert die aktuelle sportliche Lage. Coulthard, Klien, Friesacher und Experten aus DTM und MotoGP Aus der Welt der Formel 1 sind David Coulthard (13 GP-Siege), Christian Klien (ServusTV Formel-1-Experte, 49 GP-Starts) und Patrick Friesacher (11 GP-Starts) dabei. 2023er-DTM-Champion Thomas Preining, Kelvin van der Linde (2. Platz DTM Gesamtwertung 2024) und Luca Engstler (DTM-Pilot, ABT Sportsline) blicken auf die DTM. Motorrad-Legende Gustl Auinger (5 Siege 125-cm³-Klasse), Moto3-Pilot Leo Rammerstorfer und Österreichs einziger MotoGP-Pilot Martin Bauer sprechen über die MotoGP.
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