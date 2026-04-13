Crash Oliver Bearman (Haas) in Japan: Überraschende Reaktion der FIA

GP-Asse wie Carlos Sainz hatten es seit Wochen betont: «Wenn Autos unterschiedlich Energie aufnehmen oder abgeben, dann führt das zu so gewaltigen Tempo-Unterschieden, dass ein schwerer Unfall nur eine Frage der Zeit ist.»

Werbung

Werbung

Einen Vorgeschmack darauf haben wir beim Grossen Preis von Japan erhalten: Alpine-Fahrer Franco Colapinto ging vor der Spoon-Kurve auf der Geraden in den Energiesammel-Modus, während von hinten volle Kanne Oliver Bearman im Haas-Rennwagen angerauscht kam.

Der junge Engländer wurde überrascht, riss seinen Haas-Rennwagen nach links ins Gras, von da an war der Ferrari-Zögling nur noch Passagier.

Bearmans Auto schlug mit 50g breitseits in die Pistenbegrenzung, Oliver kann von Glück reden, dass er mit Knieprellungen davongekommen ist. Sainz & Co. geben richtig zu bedenken: Was wenn es wegen dieser immensen Unterschiede mal zu einem Auffahrunfall kommt? Nicht auszudenken …

Werbung

Werbung

Gemäss den Piloten ist es höchste Zeit, dass die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA reagieren. Aber Nikolas Tombazis, Einsitzer-Chef der FIA, warnt im Guardian vor voreiligen Schlüssen.

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Der frühere Chefdesigner des Formel-1-Rennstalls von Ferrari sagt: «Jeder Unfall bei hoher Geschwindigkeit ist immer ein Schock. Doch zu sagen, das war erwartet worden, wäre falsch. Gleichwohl sind die Annäherungsgeschwindigkeiten als Risikofaktor identifiziert worden.»

«Es gab bereits Gespräche darüber, aber es bestand nicht ohne Weiteres die Möglichkeit, darauf zu reagieren, bevor wir etwas mehr Zeit erhalten, einige Parameter zu analysieren.»

«Wenn wir Änderungen überstürzt einführen würden, dann besteht das Risiko, dass wir die Dinge verschlimmern oder alle möglichen neue Probleme verursachen – deshalb brauchen wir etwas Zeit für die Analyse.»

Werbung

Werbung