Damon Hill: Max Verstappen so herausragend wie Michael Schumacher
Nur ein Formel-1-Fahrer ist fünf Mal in Folge Weltmeister geworden: Michael Schumacher. F1-Champion Damon Hill sagt, wieso für ihn Max Verstappen so brilliert wie vor zwanzig Jahren Schumi.
Für viele Insider wie die Formel-1-Champions Nico Rosberg und Damon Hill hat Max Verstappen spätestens 2025 bewiesen, dass er zu den grössten Piloten der Königsklasse zählt.
In einem Auto, das zeitweise nur das viertbeste im Feld war, hat der Niederländer das WM-Rennen bis zum Finale offengehalten und ist letztlich von Lando Norris nur um zwei Punkte geschlagen worden – das war grosses Kino und erfordert anhaltenden Applaus.
Auch Damon Hill ist tief beeindruckt. Der Formel-1-Weltmeister des Jahres 1996 und 22-fache GP-Sieger sagt im Podcast Drive to Wynn über die hohe Fahrerqualität im 2025er Feld: «Lando Norris ist nun Champion. Oscar Piastri hat bewiesen, dass er das Zeug zum Weltmeister hat. Und wir haben weitere Fahrer im Feld, die ihr Können unter Beweis gestellt und gezeigt haben, dass sie auf Champion-Niveau kommen können.»
«Andere hochklassige Fahrer sind schon auf dem absteigenden Ast. Wie lange Lewis Hamilton noch durchhält, weiss ich nicht, aber Fernando ist für sein Alter immer noch richtig gut.»
«Und dann ist da Max Verstappen, der heute von fast allen als derjenige angesehen wird, der fast unbesiegbar ist, so wie früher Michael Schumacher. Klar kann auch Max geschlagen werden, aber dann müssen für die Gegner die Umstände schon stimmen.»
«Die Qualität des Fahrerfelds ist wichtig. Man will als Spitzenfahrer keine Weltmeisterschaft gewinnen, bei der alle sagen: ‚Nun, die Gegner waren ja nicht viel wert.‘»
Der 65-jährige Hill vergleicht Verstappen mit Schumi: «Max ist unfassbar präzise. Schaut ihn euch bei einer Qualifikationsrunde auf einer Strecke wie etwa Suzuka an, die wahnsinnig schnell und schwierig ist. Max fährt millimetergenau und kann sein Auto bis an den äussersten Rand der Strecke tragen lassen. Man braucht jeden Millimeter, um die Ideallinie zu nutzen, und genau das schafft er.»
«Seine Präzision ist unglaublich. Seine Sehkraft muss aussergewöhnlich sein, das finde ich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit er vor dem Computerbildschirm verbringt. Und Max ist bei all seiner Klasse erst 28, er kommt gerade erst in seine Blütezeit als Formel-1-Rennfahrer.»
Alle Formel-1-Weltmeister
2025: Lando Norris (GB), McLaren-Mercedes
2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2016: Nico Rosberg (D), Mercedes
2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes
2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes
2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari
2006: Fernando Alonso (E), Renault
2005: Fernando Alonso (E), Renault
2004: Michael Schumacher (D), Ferrari
2003: Michael Schumacher (D), Ferrari
2002: Michael Schumacher (D), Ferrari
2001: Michael Schumacher (D), Ferrari
2000: Michael Schumacher (D), Ferrari
1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault
1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault
1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault
1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford
1993: Alain Prost (F), Williams-Renault
1992: Nigel Mansell (GB), Williams-Renault
1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda
1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda
1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG
1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG
1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG
1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW
1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford
1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford
1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford
1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari
1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford
1977: Niki Lauda (A) Ferrari
1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford
1975: Niki Lauda (A), Ferrari
1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford
1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford
1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford
1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford
1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford
1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford
1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford
1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco
1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco
1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax
1964: John Surtees (GB), Ferrari
1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax
1962: Graham Hill (GB), BRM
1961: Phil Hill (USA), Ferrari
1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax
1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax
1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari
1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati
1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari
1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes
1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes
1953: Alberto Ascari (I), Ferrari
1952: Alberto Ascari (I), Ferrari
1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo
1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo
