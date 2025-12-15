Damon Hill: Max Verstappen so herausragend wie Michael Schumacher

Für viele Insider wie die Formel-1-Champions Nico Rosberg und Damon Hill hat Max Verstappen spätestens 2025 bewiesen, dass er zu den grössten Piloten der Königsklasse zählt.

In einem Auto, das zeitweise nur das viertbeste im Feld war, hat der Niederländer das WM-Rennen bis zum Finale offengehalten und ist letztlich von Lando Norris nur um zwei Punkte geschlagen worden – das war grosses Kino und erfordert anhaltenden Applaus.

Auch Damon Hill ist tief beeindruckt. Der Formel-1-Weltmeister des Jahres 1996 und 22-fache GP-Sieger sagt im Podcast Drive to Wynn über die hohe Fahrerqualität im 2025er Feld: «Lando Norris ist nun Champion. Oscar Piastri hat bewiesen, dass er das Zeug zum Weltmeister hat. Und wir haben weitere Fahrer im Feld, die ihr Können unter Beweis gestellt und gezeigt haben, dass sie auf Champion-Niveau kommen können.»

«Andere hochklassige Fahrer sind schon auf dem absteigenden Ast. Wie lange Lewis Hamilton noch durchhält, weiss ich nicht, aber Fernando ist für sein Alter immer noch richtig gut.»

«Und dann ist da Max Verstappen, der heute von fast allen als derjenige angesehen wird, der fast unbesiegbar ist, so wie früher Michael Schumacher. Klar kann auch Max geschlagen werden, aber dann müssen für die Gegner die Umstände schon stimmen.»

«Die Qualität des Fahrerfelds ist wichtig. Man will als Spitzenfahrer keine Weltmeisterschaft gewinnen, bei der alle sagen: ‚Nun, die Gegner waren ja nicht viel wert.‘»

Der 65-jährige Hill vergleicht Verstappen mit Schumi: «Max ist unfassbar präzise. Schaut ihn euch bei einer Qualifikationsrunde auf einer Strecke wie etwa Suzuka an, die wahnsinnig schnell und schwierig ist. Max fährt millimetergenau und kann sein Auto bis an den äussersten Rand der Strecke tragen lassen. Man braucht jeden Millimeter, um die Ideallinie zu nutzen, und genau das schafft er.»

«Seine Präzision ist unglaublich. Seine Sehkraft muss aussergewöhnlich sein, das finde ich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit er vor dem Computerbildschirm verbringt. Und Max ist bei all seiner Klasse erst 28, er kommt gerade erst in seine Blütezeit als Formel-1-Rennfahrer.»

