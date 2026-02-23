Damon Hill: Rückkehr zu Williams in neuer Rolle

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Rückkehr an die alte Wirkungsstätte für Damon Hill! Der frühere Williams-Pilot und Weltmeister von 1996 kehrt als Botschafter zu seinem alten Rennstall zurück. Also genau 30 Jahre nach seinem WM-Titel.
1993 fuhr Hill sein erstes Rennen für Williams. 1994 verpasste er dann knapp den WM-Sieg (Schumi-Fans erinnern sich), zwei Jahre später klappte es dann mit dem Weltmeistertitel. In seiner neuen Rolle als Teambotschafter trifft er auf einen alten Bekannten: 1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve ist ebenfalls Botschafter des Rennstalls, genauso wie die Rennfahrerin Jamie Chadwick. Bis Anfang 2026 war Jenson Button noch Williams-Botschafter. Button ist nun aber für Aston Martin in gleicher Funktion tätig. Hill: «Ein ganz besonderer Ort» Hill: «Williams ist für mich ein ganz besonderer Ort, an dem einige der entscheidenden Momente meiner Karriere stattfanden. Ich schätze mich unglaublich glücklich, Teil dieses Sports gewesen zu sein und das erreicht zu haben, was ich erreicht habe, und als Botschafter zurückzukehren, ist ein echtes Privileg. Es ist eine Gelegenheit, die Geschichte des Teams zu feiern und dazu beizutragen, sein Vermächtnis und seine Zukunft zu unterstützen.»
Hill war nach seinem Karriereende regelmäßig als TV-Experte im Einsatz, polarisierte mit seinen Einschätzungen unter anderem bei Sky F1. Dort trat er Ende der Saison 2024, hatte seitdem immer wieder Auftritte beim BBC-Radio und ist regelmäßig in Podcasts zu hören. Nun das Comeback für sein früheres F1-Team – in neuer, repräsentativer Funktion.
Williams-Teamchef James Vowles: «Nur wenige Menschen stehen so sehr für dieses Team wie er. Damon spielte eine entscheidende Rolle in einer der erfolgreichsten Epochen unserer Geschichte, wurde mit Williams Weltmeister und hinterließ ein Vermächtnis, das das Team bis heute inspiriert.»
