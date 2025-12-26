Weiter zum Inhalt
Daniel Ricciardo: Gibt der Ex-Formel-1-Pilot bald wieder Gas?

Der Einsatz bei der Raptor-Rallye in Lake Havasu im US-Budesstaat Arizona hat bei Daniel Ricciardo den Wunsch geweckt, weitere Offroad-Einsätze zu bestreiten. Ein Rennen hat es ihm besonders angetan.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Daniel Ricciardo hat immer noch Spass, wenn er Gas gibt
Daniel Ricciardo hat immer noch Spass, wenn er Gas gibt
Foto: Ford
Daniel Ricciardo hat immer noch Spass, wenn er Gas gibt
© Ford

Als Daniel Ricciardo nach dem Singapur-GP 2024 sein Formel-1-Abgang bestätigte, waren viele GP-Fans traurig. Denn der Australier mit dem breitesten Grinsen im Fahrerlager hatte mit seinen Sprüchen neben der Strecke immer wieder für Unterhaltung gesorgt. Viele hofften deshalb, dass der achtfache GP-Sieger seine Rennfahrer-Karriere in einer anderen Serie fortführen würde.

Doch im September stellte der 36-Jährige klar, dass er seinen Rennfahrer-Helm ganz an den Nagel hängen wolle. So ganz verabschieden von der Motorsport-Welt wollte er sich aber nicht, deshalb nahm er das Angebot an, als Markenbotschafter für Ford Racing zu fungieren.

In dieser Rolle nahm er unlängst an der Raptor-Rallye in Lake Havasu teil. Und beim Offroad-Spass-Wettbewerb im US-Bundesstaat Arizona begeisterte er nicht nur mit spektakulären Sprüngen. Der Einsatz weckte in ihm auch den Wunsch, weitere Offroad-Einsätze zu bestreiten.

Speziell das anspruchsvolle Baja-1000-Offroad-Rennen hat es dem früheren Red Bull Racing-Star angetan, wie er erzählte. «Die Lust ist da, aber ich muss noch viel lernen», gestand er. «Noch ein paar solcher Events und dann kann man mich nächstes Jahr wieder fragen, wie ich dazu stehe», schloss er den Einsatz nicht aus.

Ricciardo betonte auch: «Es geht für mich vor allem darum, Spass zu haben. Das war schon immer so. Ich glaube, die Leute konnten sich während meiner Racing-Karriere mit mir identifizieren, weil sie gesehen haben, wie viel Freude ich dabei hatte, und der ganze Wettkampf war dabei fast zweitrangig.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

