Daniel Ricciardo: Gibt der Ex-Formel-1-Pilot bald wieder Gas?

Als Daniel Ricciardo nach dem Singapur-GP 2024 sein Formel-1-Abgang bestätigte, waren viele GP-Fans traurig. Denn der Australier mit dem breitesten Grinsen im Fahrerlager hatte mit seinen Sprüchen neben der Strecke immer wieder für Unterhaltung gesorgt. Viele hofften deshalb, dass der achtfache GP-Sieger seine Rennfahrer-Karriere in einer anderen Serie fortführen würde.

Doch im September stellte der 36-Jährige klar, dass er seinen Rennfahrer-Helm ganz an den Nagel hängen wolle. So ganz verabschieden von der Motorsport-Welt wollte er sich aber nicht, deshalb nahm er das Angebot an, als Markenbotschafter für Ford Racing zu fungieren.

In dieser Rolle nahm er unlängst an der Raptor-Rallye in Lake Havasu teil. Und beim Offroad-Spass-Wettbewerb im US-Bundesstaat Arizona begeisterte er nicht nur mit spektakulären Sprüngen. Der Einsatz weckte in ihm auch den Wunsch, weitere Offroad-Einsätze zu bestreiten.

Speziell das anspruchsvolle Baja-1000-Offroad-Rennen hat es dem früheren Red Bull Racing-Star angetan, wie er erzählte. «Die Lust ist da, aber ich muss noch viel lernen», gestand er. «Noch ein paar solcher Events und dann kann man mich nächstes Jahr wieder fragen, wie ich dazu stehe», schloss er den Einsatz nicht aus.

Ricciardo betonte auch: «Es geht für mich vor allem darum, Spass zu haben. Das war schon immer so. Ich glaube, die Leute konnten sich während meiner Racing-Karriere mit mir identifizieren, weil sie gesehen haben, wie viel Freude ich dabei hatte, und der ganze Wettkampf war dabei fast zweitrangig.»