Ex-F1-Pilot Danner über Charles Leclerc: «Er ist hier eine Hausnummer»

Könnte an diesem Wochenende in Monaco die bisherige Dominanz von Mercedes gebrochen werden? Bislang fahren die Silberpfeile die Formel 1 in Grund und Boden. Die einzige Ausnahme war der Sprint in Miami, wo McLaren einen Doppelsieg holte. Alle Grand-Prix-Siege gingen bislang an Mercedes. Könnte sich das in Monaco nun ändern?

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Der Ferrari machte in den ersten beiden Trainings einen sehr guten Eindruck. In beiden Sessions lagen die zwei roten Renner vorn. Die Konkurrenz rechnet Ferrari auf dem Stadtkurs in Monaco gute Chancen aus. McLaren-Pilot Lando Norris handelte Charles Leclerc als Favorit für dessen Heim-GP.

Danner: Leclerc ist «wahnsinnig motiviert»

Der frühere Formel-1-Pilot und heutige TV-Experte Christian Danner sagte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Charles ist hier wahnsinnig motiviert und er kann das sehr gut. Er findet hier einen sehr guten Rhythmus. Viele sagen, das liegt an Monaco und daran, dass er von hier ist.» Leclerc ist im Fürstentum geboren und aufgewachsen. Danner: «Aber das ist alles Quatsch! Das ist eine Stadtkursthematik, die er einfach besonders gut meistert. Und das hat man in den ersten Runden auch wieder gesehen. Er ist hier eine Hausnummer. Und deswegen sehe ich ihn als Kandidat für Pole und demnach natürlich auch für den Sieg.» In Monaco ist Überholen äußerst schwierig, das Qualifying also umso wichtiger.

Ferrari-Warnung von Danner

Die Ergebnisse der ersten beiden Trainingssessions untermauerten die Annahme, dass Ferrari in Monaco konkurrenzfähig ist, auch wenn im FP2 der Wahl-Monegasse Lewis Hamilton die Nase vorm gebürtigen Monegassen Charles Leclerc hatte. Danner warnt aber: «Der Ferrari tendiert immer dazu, am Anfang ein bisschen besser auszuschauen, als er eigentlich ist.»

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Danner schaute am Medientag (Donnerstag) und Trainings-Freitag im Fahrerlager von Monaco vorbei. Am Samstag und Sonntag wird der ehemalige Formel-1-Pilot (36 GP-Starts) dann vom RTL-Studio in Köln aus zu hören sein: Der deutsche Privatsender zeigt am Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Bezahlsender Sky das Rennen. Die Vorberichterstattung wird von beiden Sendern gemeinsam gestaltet, die Crews von RTL und Sky treten zusammen auf. Das Rennen wird dann getrennt kommentiert – bei RTL von Heiko Wasser und Christian Danner.