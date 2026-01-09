Das erfüllte Leben der Rennfahrer-Legende Hans Herrmann

Ausgerechnet vom ebenso strengen wie gefürchteten Carlo Abarth bekam Hans Herrmann auch das größte Kompliment: «Ich kenne keinen Rennfahrer, der mit so wenig Risiko so schnell Autofahren kann.» Dafür, dass der schwierige und streitbare Herr Abarth seine Piloten regelmäßig beschimpft und zum Teufel gejagt hat, war dieses überlieferte Zitat eine echte Sensation. «Ich hab’s selbst kaum glauben können, als er das gesagt hat», feixte Hans seinerzeit. Seine Rennen und Siege für Mercedes, Porsche und Abarth, für Borgward, BRM, Cooper und Maserati sind inzwischen Legende, weshalb auch seine Popularität bis zu seinem Tod ungebrochen war.

Der dreimalige deutsche Sportwagenmeister hat in seiner aktiven Zeit zwischen 1952 und 1970 wirklich alle Fegefeuer des Rennsports erlebt. In der Formel 1 und im Sportwagen fuhr und siegte er gegen die Besten seiner Epoche, gegen Moss, Fangio, Siffert, Bonnier und die anderen Superstars. Und er hat sie alle überlebt, ebenso wie zwei Horror-Unfälle auf der Avus und in Monaco. Er hat sich dabei nahezu alle Knochen gebrochen. «Überleben heißt auch Glück haben», sagte er immer wieder, «und davon hatte ich reichlich.» Das gilt auch für seine spektakuläre Entführung vor 33 Jahren, wo er bis zu seiner Befreiung 48 Stunden gefesselt und geknebelt in einem dunklen Kofferraum Todesängste ausstand. «Wenn du das alles erlebt und überlebt hast, dann weißt du, was Glück bedeutet.»

Der Avus-Crash: 1959 überlebte Herrmann eine Mega-Überschlag im BRM F1 Foto: Archiv Herrmann Der Avus-Crash: 1959 überlebte Herrmann eine Mega-Überschlag im BRM F1 © Archiv Herrmann

Sogar in seinem allerletzten Rennen begleitete ihn das Glück, als er 1970 mit Dick Attwood im Porsche 917 die 24 Stunden von Le Mans gewann und damit für Porsche den ersten Sieg in diesem Langstrecken-Klassiker sicherte. «Le Mans zu gewinnen und dann aufzuhören, das ist wie ein schöner Traum.»

Seine Frau Madelaine begleitete ihn seit über 60 Jahren durchs Leben und sorgte stets dafür, dass es ihrem Hans immer gut ging. Gut ging’s ihm eigentlich immer, auch als Geschäftsmann mit seiner Firma «HH Autotechnik». Das Unternehmen für Fahrwerksteile für die Automobilindustrie hatte er nach Ende der Rennfahrerkarriere als neue Existenz aufgebaut. Der Betrieb ist aber längst verkauft.

Es ist noch nicht einmal allzu lange her her, da stand Hans laut seiner Frau Madelaine noch 16 Stunden am Tag auf den Beinen. Er besuchte immer noch alle möglichen Stammtische und Treffen mit seinen Porsche- oder Mercedes-Freunden rund um Stuttgart. «Und wenn er dann nach Hause kam», so Madelaine, «dann ließ er sich in den Sessel fallen und wollte von mir gepflegt werden.» Sogar das Autofahren hatte Hans noch bis vor kurzem nicht aufgegeben, mit seinem Smart düste er noch selbst durch die Gegend, während der dicke Mercedes fast unbenutzt in der Garage stand.

Innige Verbindung: Hans Herrmann und Carlo Abarth 1963 in Wien-Aspern Foto: Steinbacher Innige Verbindung: Hans Herrmann und Carlo Abarth 1963 in Wien-Aspern © Steinbacher

In den letzten Monaten ging es mit Hermanns Gesundheit aber leider stetig bergab. Es gab so einige gesundheitliche Baustellen, auch mit Krankenhaus-Aufenthalten. Aber er gab sich nie auf. Mit den Worten «der Hans schafft sicher auch noch die 100» hatte Madelaine Herrmann noch anlässlich seines 95. Geburtstags im Februar 2023 ein Telefonat mit mir beendet.

