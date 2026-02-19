Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Das sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zum Dreh-Heckflügel-Trick

Nur fünf Runden fuhr Lewis Hamilton am Vormittag, hatte aber einen mysteriösen drehbaren Heckflügel an seinem Ferrari. Scuderia-Teamchef Fred Vasseur verrät zumindest ein bisschen was.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Der Ferrari-Heckflügel steht dieses Jahr bei Bedarf Kopf
Der Ferrari-Heckflügel steht dieses Jahr bei Bedarf Kopf
Foto: XPB Images
Der Ferrari-Heckflügel steht dieses Jahr bei Bedarf Kopf
© XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Donnerstagmorgen überraschte Ferrari mit einem innovativen Heckflügel, der sich nicht nur klappen, sondern auch um 180 Grad drehen lässt. Die Fahrer können damit den Flügel auf den Kopf stellen. Das dürfte Vorteile durch geringeren Luftwiderstand bringen, so die Theorien.

Werbung

Werbung

In der Vormittagssession war Lewis Hamilton nur fünf Runden lang mit dem Dreh-Flügel unterwegs, entsprechend groß war das Rätselraten – einmal über den Flügel, andererseits über die lange Standzeit des Ferrari. Mit einem technischen Problem musste Hamilton nämlich weite Teile der vierstündigen Session in der Garage bleiben, die mit Stellwänden als Sichtschutz verbaut war. Ein Problem mit dem Flügel? Eine ganz andere Panne? Hamilton verpasste auf jeden Fall wichtige Zeit auf der Strecke.

Fred Vasseur: «Kleines Problem»

In der Pressekonferenz zur Mittagspause wurde Teamcef Fred Vasseur natürlich auf Flügel und Standzeit angesprochen. Der Franzose: «Ich werde natürlich nicht alles verraten, aber insgesamt läuft es für uns mit Blick auf die Zuverlässigkeit sehr gut. Wir haben viel mehr erreicht als erwartet. Ich glaube, wir sind bei etwa 5.000 Kilometern. Das ist viel mehr, als wir vor drei Wochen erwartet hatten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Und konkret zur Situation am Morgen verrät er: «Heute Morgen hatten wir ein kleines Problem und mussten das Auto für drei Stunden anhalten. Wir bereiten auch schon Teile für die Reise nach Melbourne vor. Das bedeutet, dass wir bei einigen Teilen etwas knapp aufgestellt sind.» Ganz in die Karten schauen lassen möchte er sich offensichtlich nicht.

Werbung

Werbung

Vasseur: «Aber insgesamt lief es in Bezug auf die Zuverlässigkeit sehr, sehr gut. Das gilt für uns, aber ich denke, das gilt für alle. Ich war sehr beeindruckt von der Anzahl der Runden, die jedes einzelne Team seit Beginn der Sessions gefahren ist.»

Vasseur: «Jeder bringt Innovationen»

Noch mal nachgehakt zum Heckflügel, sagt Vasseur: «Jeder bringt Innovationen. Manche sind sichtbar, manche nicht. Alle unsere Wettbewerber bringen viel mit. Unsere beiden neue Teile sind gut erkennbar, wenn man aufs Auto blickt, aber es ist kein großer Unterschied zu dem, was die anderen machen. Ich weiß nicht, ob das für Melbourne ist oder für danach.» Weiß er vermutlich schon – will er nur nicht sagen.

In jedem Fall ist der drehbare Heckflügel was fürs Auge, ist auch auf die Distanz gut als solcher erkennbar: Der Flügel dreht sich einmal 180 Grad um die eigene Achse, besonders gut zu erkennen ist es durch die Sponsoren-Logos, die dann Kopf stehen. IBM und HP, die sich diesen Platz gebucht haben, dürften sich über vermehrte Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit freuen...

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien