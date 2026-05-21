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David Coulthard erklärt: Deshalb bleibt Max Verstappen Red Bull Racing treu

Der frühere GP-Pilot David Coulthard weiss aus eigener Erfahrung, wie es ist, für Red Bull Racing zu fahren. Er ist sich deshalb sicher: Max Verstappen wird seinem aktuellen Team treu bleiben.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen kann bei Red Bull Racing er selbst sein, betont Coulthard
Max Verstappen kann bei Red Bull Racing er selbst sein, betont Coulthard
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen kann bei Red Bull Racing er selbst sein, betont Coulthard
© Red Bull Content Pool

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Dass Max Verstappen ein ganz besonderes Talent ist, hat der schnelle Niederländer schon in jungen Jahren bewiesen. Sein raketenhafter Aufstieg in die Formel 1 erfolgte mit dem Red Bull Racing Team, für das er heute noch Gas gibt. Und seit er vor zehn Jahren seinen ersten GP-Sieg für den Rennstall aus Milton Keynes eingefahren hat, steht er auch auf der Wunschliste vieler Teamchefs.

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Diese halten sich mit mehr oder minder diskreten Angeboten auch nicht zurück, und entsprechend oft wird über einen möglichen Wechsel des vierfachen Weltmeisters zu einem Konkurrenten spekuliert. Da hilft es auch nicht, dass Verstappen immer wieder betont hat, wie glücklich er mit seiner Mannschaft ist. Und geht es nach David Coulthard, ist das auch der Grund, warum Verstappen seinem aktuellen Team auch treu bleiben wird.

Der Schotte, der selbst einmal in Diensten von Red Bull Racing stand, erklärte im Podcast «Up To Speed»: «Max wird nirgendwo hingehen, denn es gibt kein anderes Formel-1-Team, das ihm erlauben würde, Max zu sein.» Der frühere GP-Pilot ist überzeugt: «McLaren wäre dazu nicht in der Lage. Ferrari wäre dazu nicht in der Lage. Mercedes wäre dazu nicht in der Lage, obwohl er einen Mercedes fuhr – allein schon wegen der Investitionen, die in den einzelnen Fahrer fliessen –, aber Red Bull Racing tut es.»

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«Und ehrlich gesagt, im Sinne von Herrn [Dietrich] Mateschitz, dem Gründer von Red Bull, ist das genau das... Ich erinnere mich, als ich ihn zum ersten Mal traf, bevor ich meinen Vertrag als Fahrer für das Team unterschrieb, fragte ich ihn: ‚Was erwarten Sie von mir?‘ Und er sagte: ‚Sei du selbst.‘ Max ist er selbst. Deshalb machen wir mit den Spekulationen von vor ein paar Wochen Schluss. Im Moment bleibt Max für den Rest seiner Karriere bei Red Bull Racing», ist der 13-fache GP-Sieger überzeugt.

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