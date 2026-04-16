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David Coulthard: «Fahrer 2026? Wo ist der Hunger? Die Wut? Der Kampfgeist?»

Zwischen den Formel-1-Piloten vor dreissig Jahren und den aktuellen Fahrern gibt es Riesenunterschiede. Dieser Ansicht ist der Schotte David Coulthard. Er vermisst bei den heutigen Assen den Biss.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

David Coulthard
David Coulthard
Foto: XPB
David Coulthard
© XPB

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David Coulthard hat von Barcelona 1994 bis Interlagos 2008 insgesamt 246 Formel-1-Läufe bestritten, 13 davon hat er gewonnen. 2001 beendete er die Weltmeisterschaft auf dem zweiten Schlussrang, nur Michael Schumacher war besser.

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Im Podcast Up to Speed hat der frühere Pilot von Williams und Red Bull Racing die Fahrer aus zwei Epochen verglichen: jene, die Mitte der 90er Jahre an den Start gegangen sind, und die heutigen.

Das Urteil des Schotten: «In meiner Generation sind wir bei allen Wetterbedingungen gefahren. Man hat bisweilen nichts gesehen, aber man ist weitergefahren, bis man irgendwo dagegengeknallt ist. Heute hat sich die Welt so weiterentwickelt, dass Rennen nicht starten, weil es zu nass ist.»

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«Ich habe eine sehr gefährliche Ära durchlebt. Ich habe eine Zeit erlebt, in der sich meine Chance ergab, weil der grösste Fahrer dieser Generation ums Leben kam, Ayrton Senna. Wir mussten ein echtes Gefühl dafür entwickeln, Unfälle zu vermeiden. Und wir wussten es zu schätzen, in einer Position zu sein, um zu gewinnen.»

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«Heute fühlt sich das alles anders an. Ich weiss, mit dieser Ansicht betrete ich schwieriges Terrain. Aber für mich fühlt sich das ein wenig so an, als glaubte jeder Spitzenfahrer, seine Zeit werde schon kommen, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Doch die Wahrheit ist: Es gibt keine Garantie, dass deine Zeit kommt.»

Coulthard: «Schuld sind auch die sozialen Medien»

«Dies ist immer noch ein gefährlicher Sport. Er wird immer noch von der Technik bestimmt, aber ich denke, wir haben bestimmte Elemente des Hungers, der Wut im Bauch und des Kampfgeisteses verloren.»

«Die Fahrer scheinen alle prima miteinander auszukommen, sie reisen alle zusammen und vergleichen ihre Autos: ‘Schau dir meinen Ferrari an, schau dir meinen Lamborghini an.’»

«Ein Teil davon könnte auch daran liegen, dass es durch sozialen Medien unmöglich geworden ist, ihr Leben öffentlich zu leben, ohne dass jemand gleich mit einer Handykamera zur Stelle ist.»

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Kimi Antonelli

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53

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1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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