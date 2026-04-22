Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

David Coulthard: Red Bull Racing war für die Formel 1 ein Kulturschock

Der 13-fache Grand Prix-Sieger David Coulthard sprach im Rahmen einer Sondersendung von ServusTV über die Anfänge mit dem Team Red Bull Racing: «Wir haben das Fahrerlager erschüttert.»

Gino Bosisio

Von

Formel 1

David Coulthard in Monaco 2005 vor den Ferrari von Schumacher/Barrichello
David Coulthard in Monaco 2005 vor den Ferrari von Schumacher/Barrichello
Foto: XPB
David Coulthard in Monaco 2005 vor den Ferrari von Schumacher/Barrichello
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Rahmen einer Sonderausgabe von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ wurde direkt von der Terrasse des neu adaptierten Hotels Schönberghof direkt ober dem Red Bull-Ring gesendet. Dabei drehte sich alles um den Motorsport. Mit dabei waren im Formel 1-Talk die Ex-Piloten David Coulthard (53), Christian Klien (43) und Patrick Friesacher (45).

Werbung

Werbung

Coulthard erinnerte sich an den Start bei Red Bull Racing 2005, als er der Vorarlberger Klien als Teamkollegen hatte. „Red Bull-Chef Didi Mateschitz hat damals gesagt – erstmals müssen wir uns den Respekt im Fahrerlager holen und dann holen wir den Sieg. Es war klar, dass wir nicht sofort aus dem Stand Rennen gewinnen. Es war klar, es wird ein Mehrjahres-Projekt, bis Red Bull in die Lage kommt, auch Rennen zu gewinnen.“

Und Coulthard merkt im Nachhinein auch an: „Wir haben das ganze Fahrerlager durcheinander geschüttelt. Die Teams waren da immer für sich alleine. Er hat dann die Red Bull-Zeitung rausgebracht und auch die anderen Teams in die Energy Station eingeladen. Als sie dann reinkamen, waren sie nicht sicher, wo sie sind.“

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Coulthard ist im Nachhinein überzeugt: „Keine Frage – Red Bull hat das Gesicht der Formel 1 verändert. Und wir wissen: Alles wurde dann viel umgänglicher!“

Werbung

Werbung

Red Bull Racing: Sofort mehr Punkte als Jaguar

„Wir haben beim ersten Rennen mehr Punkte geholt als Jaguar, wie das Team vor Red Bull Racing hiess“, erinnert sich Coulthard.

Klien sagt zu dieser Zeit: „Es war ja auch ein Kulturschock für das Team selber. Ein Jahr davor war es ja noch Jaguar, noch sehr britisch, fast steif würde ich sagen, für meine Verhältnisse sowieso. Dann kam Red Bull. Aber alle mussten sich daran gewöhnen. Beim ersten Rennen dann Vierter und Siebter – da waren wir schon sehr zufrieden!“

Die Fahrer Klien und Vitantonio Liuzzi nannten Coulthard damals Onkel David. Klien: «Ja, David hat uns viel beigebracht, nicht nur auf der Strecke – da waren wir damals sehr dankbar.“

Auch über alte Zeiten und Motorräder wurde gesprochen. Coulthard erinnert sich: „Damon Hill hat tatsächlich leidenschaftlich gebrannt für Motorräder. Er war dann eigentlich ein Motorrad-Kurier, der Pakete in der Formel 1 ausgefahren hatte.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

72

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

49

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

41

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

25

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

21

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

15

9

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

12

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien