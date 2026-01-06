David Coulthard: Senna, Hamilton, Verstappen – wer der Beste ist

Unzählige Stunden haben Fans und Fachleuchte darüber mit grosser Leidenschaft diskutiert: Wer ist der grösste aller Formel-1-Champions? Vor kurzem war das auch auf dem Podcast Red Flags die Frage, eingeladen war der 246-fache GP-Teilnehmer David Coulthard.

Dem inzwischen 54 Jahre alten Schotten (13 GP-Siege, WM-Zweiter 2001) wurden frühere und aktuelle Champions vorgelegt, in einem Ausscheidungsverfahren dampfte der frühere McLaren- und Red Bull Racing-Fahrer das ein auf vier Namen: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton und Max Verstappen.

Gewissermassen im Halbfinale der Weltmeister: Hamilton gegen Verstappen. David sagte: «Ich entscheide mich für Max. Das wird einige Leute, die mich kennen, nicht überraschen. Meine Wahl erfolgt aus folgenden Gründen: Ich denke, jede Generation sollte besser sein. Das ist Evolution. Ich glaube, es gibt derzeit einen Generationenwechsel, und Hamilton war in seiner Ära unglaublich.»

«Aber es geht ja auch um meine persönliche Meinung, und ich halte Max für sehr bodenständig. Max ist einfach Max, er ist präsent, und wir wissen, dass er in Interviews und Pressekonferenzen, wenn er unzufrieden ist, das auch sagt und sich nicht davor scheut, das zuzugeben. Er steht immer zu seinen Überzeugungen.»

«Es ist nicht leicht, die beiden aneinander zu messen, Hamilton in seiner Blütezeit und Verstappen heute, da besteht wenig Abstand. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Lewis sein volles Potenzial noch ausschöpfen kann. Es mag für einen Titel-Verlierer wie mich gewagt sein, das zu behaupten, aber die ganz Grossen halten mit ihren Teamkollegen mit oder schlagen sie. Und in den letzten Jahren hat Hamilton das mit George Russell nicht mehr geschafft, und auch 2025 nicht mit Charles Leclerc bei Ferrari.»

«Wenn wir also Persönliches beiseite lassen und uns nur auf zwei Dinge konzentrieren, die in der Formel 1 letztlich zählen – die Stoppuhr und die Zielflagge –, dann denke ich, dass Lewis den absoluten Speed nicht mehr erreicht.»

«Bei Max hingegen hat man immer das Gefühl, dass er sich noch weiterentwickelt. Man spürt, dass da noch mehr Potenzial schlummert. Man fragt sich immer noch: Wie weit kann dieser Kerl es bringen?»

«Max hat auch den Vorteil, dass er der Sohn des ehemaligen Grand-Prix-Fahrers Jos Verstappen ist, der damals unglaublich schnell aufstieg. Ich glaube, dass Jos damals körperlich nicht so gut vorbereitet war, als er bei Benetton gegen Michael Schumacher antreten musste.»

«Jos hat sich nicht so entwickelt, wie es angesichts seines Talents möglich gewesen wäre. Ich glaube, er hat es sich bei Max zur Aufgabe gemacht, die Fehler seiner eigenen Karriere zu vermeiden.»

Im anderen Halbfinale stuft Coulthard Ayrton Senna höher ein als Michael Schumacher. Und am Ende, mit Verstappen gegen Senna, bezeichnet Coulthard den Brasilianer schliesslich als seine Nummer 1.

«Von diesen Vier – Schumacher, Hamilton, Senna und Verstappen – ist Lewis der unumstrittenste auf der Rennstrecke, was man natürlich anerkennen sollte. Aber ich habe mit Senna gearbeitet und erlebt, wie es in einem Raum mit anderen Leuten still wurde, weil Ayrton durch eine Hintertür hereinkam und einfach dastand. Langsam, aber sicher spürte man seine Präsenz.»

«Meiner Ansicht nach – und ich bin kein spiritueller Mensch – war das das einzige Mal in meinem Leben, dass ich die Präsenz eines Menschen spürte, bevor ich ihn sah. Max ist fabelhaft und wird weiterhin Unglaubliches leisten. Aber Ayrton Senna, das war aufgrund dieser Aura etwas ganz Anderes.»

