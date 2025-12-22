David Coulthard: «So tickt Max Verstappen nicht»

Das war knapp: McLaren-Pilot Lando Norris reichte Platz 3 beim WM-Finale 2025 von Abu Dhabi zum Titelgewinn, er wurde mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Max Verstappen Weltmeister.

Werbung

Werbung

Klar rechnen Verstappen-Fans nun vor, wieso es mit der erfolgreichen Titelverteidigung nicht geklappt hat. Sie nennen als Beispiele den Ausfall in Österreich (von Kimi Antonelli kurz nach dem Start ins Aus geschubst) oder Max’ Rammstoss gegen George Russell in Spanien, nach einer Strafe musste der Niederländer dort mit Platz 10 vorliebnehmen.

Der langjährige Red Bull Racing-Fahrer David Coulthard (54) meint aber gegenüber den Kollegen von racingnews365: «So tickt Max Verstappen nicht. Er lebt im Hier und Jetzt, und ich glaube nicht, dass er gewisse Momente bereut, wie etwa das Manöver gegen Russell in Spanien.»

«Vielleicht würden weniger starke Charakteren jetzt über solche Situationen nachgrübeln, und es liegt nahe, nach dem knappen Ergebnis in Abu Dhabi entsprechende Rechnungen anzustellen. Aber nicht Max.»

Werbung

Werbung

Der WM-Zweite von 2001 (13 GP-Siege bei 246 Starts) aus Schottland weiter: «Max fährt immer mit dem Sieg als Ziel. Aber er versteht auch, dass es eben gewisse Situationen gibt, aus welchen er nicht als Sieger hervorgehen kann. Das ändert seine Einstellung und sein Selbstwertgefühl in keiner Weise.»

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen