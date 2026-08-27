David Coulthard über Lewis Hamilton: «So habe ich ihn noch nie erlebt»

Lewis Hamilton ist im Traditions-GP der Niederlande in Zandvoort der Kragen geplatzt. Der siebenfache Formel-1-Champion war nicht zufrieden damit, wie der Ferrari-Kommandostand handelte oder vielmehr eben nicht handelte. Denn Lewis forderte während des Rennens am Funk: «Ich bin schneller als Leclerc, meine Reifen sind besser.» Übersetzung: Lasst mich gefälligst vorbei an Charles!

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Ferrari wollte zu diesem Zeitpunkt Leclerc reinholen, aber dazu hatte Charles keine Lust, er blieb zwei Runden länger draussen als geplant. Hamilton kommentierte das am Funk feurig: «Wir verlieren hier nur Zeit!»

Wenig später legte Hamilton nach: «Wirklich eine fabelhafte Weise, Zeit zu verschleudern, tolle Arbeit, Jungs!»

Tage später krebste der siebenfache Weltmeister zurück, als er sich auf seinen sozialen Netzwerken so zu Wort meldete: «Ich habe mir einige meiner Kommentare aus Radio und Fernsehen noch einmal angehört. In der Hitze des Gefechts kann Frustration zum Vorschein kommen, besonders wenn einem Racing so am Herzen liegt wie mir. Aber das war nicht die beste Seite von mir. Ich übernehme die Verantwortung dafür und werde mich bessern.»

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Der Schotte David Coulthard, 13-facher GP-Sieger und WM-Zweiter von 2001, sagt im Podcast Up to Speed: «Ich finde schon, da hatte er einige berechtigte Argumente. So habe ich Lewis Hamilton am Funk noch nie erlebt. Ich habe noch nie gehört, dass er wütend die Stimme erhoben hat.»

Auch für den 246-fachen GP-Teilnehmer Coulthard ist die heftige Reaktion von Hamilton ein klares Zeichen dafür, wie lichterloh das Feuer noch im Ausnahme-Rennfahrer lodert.

Schon vor Wochen hat Coulthard über Hamilton festgehalten: «Das ist wieder der Hamilton von früher, er hat seinen alten Schmiss wiedergefunden. Und in dieser Form ist ihm alles zuzutrauen.»