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David Coulthard zu Ferrari-Duell Hamilton/Leclerc: «Ich verstehe das nicht»

Der 246-fache GP-Teilnehmer David Coulthard wundert sich ein wenig über das Ferrari-Duell Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc in China. «Okay, das war spannend, aber ich verstehe es nicht.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc
Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc
Foto: XPB
Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc
© XPB

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Der 54-jährige Schotte David Coulthard weiss genau, wie es ist, in einem Rennstall auf Augenhöhe mit seinem Stallgefährten zu kämpfen: Er fuhr bei McLaren neben Mika Häkkinen.

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Der 13-fache GP-Sieger Coulthard hat sich den China-GP genau angeschaut, dabei ist ihm im Podcast Up To Speed aufgefallen: «Lewis Hamilton ist brillant gefahren, und es steht für mich ausser Frage, dass er deutlich glücklicher ist als im vergangenen Jahr.»

«Ich spüre eine gewisse Spaltung im Publikum: Einige lieben die Action auf der Strecke, während andere eher die historischen Puristen sind, die monieren, dass nun an Stellen Energie gesammelt werden muss, wo früher attackiert werden konnte.»

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David Coulthard
David Coulthard
Foto: XPB
David Coulthard
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«Aber die Regeln gelten für alle gleichermassen, und alle Teams haben die Gelegenheit, ihr Bestes zu geben. Ferrari hat momentan das zweitbeste Auto auf der Strecke. Sie sind ein Ärgernis für Mercedes, aber in den ersten beiden Grands Prix fehlt ihnen das Tempo, um sie über die Distanz zu schlagen.»

«Was wir gesehen haben, ist, dass Hamilton sich ans Reglement angepasst hat. Ich habe quasi aus dem Kommentator-Kasten zugeschaut und dachte: ‚Okay, wann kommt nun Leclerc?‘ Doch Leclerc kam nicht. Das war eine Hamilton-Meisterleistung in einem Einstopp-Rennen.»

Coulthard: «Ich verstehe das Ferrari-Duell nicht»

Ferrari hat ein Luxusproblem gemäss Coulthard: «Sie haben zwei Nummer 1-Fahrer. Manchmal ist das unangenehm anzuschauen, weil ich im Kommentar gesagt habe: ‚Schaut mal, wenn Charles in dieesr Phase des Rennens schneller ist als Lewis, warum lässt man ihn dann nicht einfach durch, um zu sehen, ob er die Mercedes unter Druck setzen kann?‘ Denn man weiss ja nie, ob es noch eine weitere Safety-Car-Phase oder andere Dinge geben wird.»

«Und wenn Charles das nicht schafft, dann kannst du als Ferrari-Leitung noch immer sagen: ‚Okay, tauscht die Positionen wieder zurück.‘»

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«Stattdessen liefern sich die beiden ständig ein Wettrennen, was für uns grossartig ist, aber sie verlieren dabei nur Boden gegenüber Mercedes. Damit hatte ich ehrlich nicht gerechnet, aber was für ein Duell zwischen den beiden!»

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