Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

David Coulthard zur Blauflaggen-Blamage: «Sind wir hier im Kindergarten?»

Beim Grand Prix von Ungarn funktionierten teilweise die elektronisch gezeigten blauen Flaggen (Überholen lassen!) nicht. Was Fahrer und Team dann zeigten, findet GP-Veteran David Coulthard unerhört.

Formel 1

David Coulthard mit Kimi Antonelli
David Coulthard mit Kimi Antonelli
Foto: XPB
David Coulthard mit Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Skurrile Szenen beim Traditions-GP von Ungarn auf dem Hungaroring: Die auf Signaltafeln eingeblendeten blauen Flaggen funktionierten nicht immer, daher waren die fleissigen Streckenposten gefragt, diese Flaggen zu zeigen, und einige Piloten vergassen dabei wohl, was blau bedeutet – Achtung, schnellerer Mann naht! Überholen lassen!

Werbung

Werbung

Paradebeispiele für das folgende Durcheinander: Sainz schnitt Piastri den Weg ab, Kollision. Und Bortoleto tat so, als gäbe es WM-Leader Antonelli hinter ihm nicht.

Aber nicht nur die Streckenposten waren in dieser Situation gefragt. Nun war gute Kommunikation zwischen den Kommandoposten in der Box und den Piloten noch wichtiger als sonst. Und da haben einige Ingenieure versagt.

Im Artikel erwähnt

David Coulthard traute seinen Augen nicht, was er da zu sehen bekam. Der 55-jährige Schotte (246 Grands Prix, 13 Siege, WM-Zweiter 2001) kritisiert im Podcast Up to Speed: «Sind wir hier im Kindergarten oder beim ersten Schultag? Denn die Fahrer haben sich teilweise so verhalten. Einige redeten sich nach dem Rennen heraus, die elektronische Anzeige habe nicht funktioniert. Da kann ich nur sagen – ja und?»

Werbung

Werbung

«Ein Rennfahrer und auch ein Renningenieur muss doch beim Thema räumliche Wahrnehmung top-fit sein. Die müssen doch wissen, was auf der Strecke vor sich geht! Und wer sich zu sehr auf Schirme und Daten verlässt, der kann ja zur Abwechslung mal auf die Strecke gucken.»

«Nein, sorry, das alles lasse ich nicht gelten. Zugegeben, in einer Quali kann es da schon mal hektisch werden, und nach einem Boxenstopp ist es auch nicht leicht abzusehen, wie sich ein Fahrer einreiht. Aber beim normalen Rennverlauf müssen die Ingenieure in der Lage sein, die Abstände richtig einzuschätzen und ihre Piloten entsprechend warnen. Ausfall der elektronischen Flaggen hin oder her, das war einfach ungenügend.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM