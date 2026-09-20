Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Denkt Oscar Piastri zu viel nach? Das sagt McLaren-Teamchef Andrea Stella

Oscar Piastri gilt als einer der verkopfteren Fahrer der Formel 1. Denkt der McLaren-Pilot im Auto zu viel nach? Was sein Teamchef Andrea Stella dazu sagt und woran das Team arbeiten will.

Formel 1

Oscar Piastri auf einem Roller in der Startaufstellung von Madrid
Oscar Piastri auf einem Roller in der Startaufstellung von Madrid
Foto: XPB
Oscar Piastri auf einem Roller in der Startaufstellung von Madrid
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Seit der Sommerpause ist auf dem Papier ein klarer Unterschied in der Performance zwischen den beiden McLaren-Piloten zu erkennen: 2025er-Weltmeister Lando Norris drehte auf, gewann in Zandvoort von Pole. In Monza fuhr er von Startplatz 8 auf 4 (kleiner Dämpfer), in Madrid startete er wieder von Pole, wurde wegen Pech mit dem Safety-Car nur Dritter. Oscar Piastri dagegen kam nicht über einen fünften Platz hin Monza hinaus. In Madrid startete er als Siebter, kam als Achter ins Ziel.

Werbung

Werbung

Was ist da los? McLaren-Teamchef Andrea Stella nennt einerseits individuelle Probleme im Rennen. Der Italiener deutet aber auch an: Der Australier denkt zu viel nach beim Fahren.

In Madrid hatte Piastri Schäden

Stella zum Madrid-Rennen, wo Piastri gleich nach dem Start ins Gedränge kam, sein Auto beschädigte und drei Positionen verlor: «Der Schaden am Frontflügel kostete Oscar Stabilität. Das war sehr deutlich spürbar. Wir hatten ziemliche Bedenken, dass es zu starkem Graining führen würde, da das Vorderrad viel Abtrieb verloren hatte. Tatsächlich und glücklicherweise waren die harten Reifen widerstandsfähig genug, um keinen Verschleiß zu verursachen, sodass Oscar im Rennen bleiben konnte.»

Im Artikel erwähnt

Darüber hinaus war auf dem engen Kurs, auf dem Überholen nahezu unmöglich war, die Position im Feld mitentscheidend. Stella: «Ich denke aber, dass das Rennen definitiv nicht nur durch den Schaden am Auto beeinträchtigt wurde, sondern auch dadurch, dass er beim Start weitere Positionen verloren hat. Ich glaube also, dass es selbst ohne den Schaden ein schwieriges Rennen gewesen wäre, aus der Situation, in der er sich befand, mehr herauszuholen.»

Werbung

Werbung

«Oscar fährt und denkt immer noch gleichzeitig»

Was muss also besser werden? Der italienische Ingenieur: «Oscar muss sich besser qualifizieren und von Beginn an näher an den Podiumsplätzen bleiben. Es gibt also mehrere Umstände, die wir besser in den Griff bekommen müssen. Wir müssen besser agieren und gleichzeitig die Abstimmung zwischen Oscar und dem MCL40 verbessern, denn Oscar fährt und denkt immer noch gleichzeitig. Und wenn man fährt und denkt, verlangsamt sich der Prozess. Als Fahrer ist man langsamer, wenn es darum geht, zu entscheiden, was zu tun ist, und letztendlich ist man auch in Sachen Rundenzeit langsamer.» Kopf aus also? Eine Frage der Gewöhnung?

TV-Programm

Stella: «Ich gehe davon aus, wie ich immer sage, dass wir das in den Griff bekommen werden und dass wir bald wieder einen starken Oscar sehen werden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

56

+1 Runde

1:38,114

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM