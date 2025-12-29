Der beste Fahrer 2025: Einer überragt alle, Hamilton wird ignoriert
Wie üblich am Ende der Saison hat das offizielle Internetportal der Formel 1 die zehn Teamchefs um ihre Stimmen gebeten. Gesucht wird jeweils der beste Fahrer der abgelaufenen GP-Saison.
Bereits zum achten Mal haben die Betreiber der offiziellen Formel-1-Webpage die GP-Teamchefs um ihre Stimmen gebeten: Gewählt wird jeweils der beste Fahrer des Jahres.
Von acht Teams kam eine Antwort, auf eine Stimmabgabe verzichtet haben Ferrari und Red Bull Racing. Ein Vertreter der anderen acht Teams gab seine Top-Ten ab, der jeweils erstplatzierte Pilot erhielt (wie bei einem Grand Prix) 25 Punkte, der Letzte noch einen Zähler.
Die ersten Zwei sind gemessen an 2024 die gleichen geblieben: Max Verstappen ist für die Teamchefs der beste Fahrer, Lando Norris ist als zweitstärkster Pilot eingestuft worden.
Der Australier Oscar Piastri rückte von P4 2024 um einen Rang hoch, Charles Leclerc hingegen fiel zurück, von P4 im vergangenen Jahr auf P7 für die Saison 2025.
Zu den Gewinnern gehören George Russell (zwei Ränge gewonnen), Fernando Alonso (vier Ränge gewonnen) und die jungen Oliver Bearman und Isack Hadjar, die beide erstmals in die Top-Ten rückten.
Der grosse Verlierer: Superstar Lewis Hamilton. Ende 2024 wurde er als Nummer 7 eingestuft, jetzt taucht er nicht mal unter den besten Zehn auf.
Top-10-Liste der Teamchefs 2025
1. Max Verstappen, Red Bull Racing
2. Lando Norris, McLaren
3. Oscar Piastri, McLaren
4. George Russell, Mercedes
5. Fernando Alonso, Aston Martin
6. Carlos Sainz, Williams
7. Charles Leclerc, Ferrari
8. Oliver Bearman, Haas
9. Isack Hadjar, Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg, Sauber
Top-10-Liste der Teamchefs 2024
1. Max Verstappen, Red Bull Racing
2. Lando Norris, McLaren
3. Charles Leclerc, Ferrari
4. Oscar Piastri, McLaren
5. Carlos Sainz, Ferrari
6. George Russell, Mercedes
7. Lewis Hamilton, Mercedes
8. Nico Hülkenberg, Haas
9. Fernando Alonso, Aston Martin
10. Pierre Gasly, Alpine
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse WM-Stand