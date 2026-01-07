Der erfolgreichste Angreifer 2025: Weder Verstappen noch Norris
Über die Feiertage haben Statistiker fleissig gerechnet: Wer hat in der Formel-1-Saison 2025 am meisten Angriffe erfolgreich abgeschlossen? Das Ergebnis ist einigermassen überraschend.
Ein Witzbold hat einmal geflachst: «Traue keiner Statistik, die du nicht selber fälschen kannst.» Einige Bilanzen der Formel-1-Saison 2025 sind glasklar – die meisten Siege (Max Verstappen mit 8), die meisten Pole-Positions (Max Verstappen mit 8), die meisten Podestplätze (Lando Norris mit 18).
Und dann haben wir Statistiken, deren Zahlen Einiges aussagen, aber eben nicht alles. Und dazu gehört die Statistik der meisten Überholmanöver 2025.
Wenn wir nach abgeschlossenen Attacken gehen, dann heisst der beste Angreifer weder Max Verstappen noch Lando Norris, sondern – Überraschung! – Olivier Bearman. Der 20-jährige Engländer hat in der GP-Saison 2025 satte 128 Mal überholt.
Auf Rang 2 der Tabelle folgt Williams-Pilot Alex Albon (118 Überholmanöver), dann Lance Stroll (109), Lewis Hamilton (107) und Nico Hülkenberg (106).
Damit kommen wir zum Aber-Teil: Die erfolgreichsten Fahrer der Saison 2025 (Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri) fuhren in der Regel weiter vorne los als die schnellen Herren Bearman, Albon und Hamilton. Und von Startplatz 1 bis 3 lassen sich nun mal weniger Plätze gewinnen als von P13, 14 oder 15.
Die erfolgreichste Angreifer ist natürlich nicht automatisch der beste Angreifer (wir bleiben da bei Max Verstappen). Dennoch – hier finden Sie die entsprechende Tabelle.
Die erfolgreichsten Angreifer 2025
01. Oliver Bearman (GB) 128
02. Alex Albon (T) 118
03. Lance Stroll (CDN) 109
04. Lewis Hamilton (GB) 107
05. Nico Hülkenberg (D) 106
06. Esteban Ocon (F) 105
07. Carlos Sainz (E) 100
08. Fernando Alonso (E) 97
09. Kimi Antonelli (I) 94
10. Yuki Tsunoda (J) 92
11. Gabriel Bortoleto (BR) 89
12. Liam Lawson (NZ) 82
13. Pierre Gasly (F) 82
14. Max Verstappen (NL) 75
15. Isack Hadjar (F) 72
16. Charles Leclerc (MC) 70
17. George Russell (GB) 66
18. Lando Norris (GB) 64
19. Oscar Piastri (AUS) 56
20. Franco Colapinto (RA) 37
21. Jack Doohan (AUS) 23
