Der F1-Nachwuchs über Verstappen: «Max ist der Papa der Rookies»

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
So jung war die Formel 1 lange nicht mehr! Rund ein Viertel des Grids in der Saison 2025 waren Rookies, also Piloten, die in diesem Jahr ihre erste Saison in der Formel 1 fuhren. Die «Schulklasse» von 2025 traf sich zum Abschluss der Saison zum Interview auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Formel 1 – quasi zum Debütentangipfel: Oliver Bearman (Haas), Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber) und Isack Hadjar (Racing Bulls) sprachen über ihre erste Saison in der Königsklasse. Es fehlten die beiden Alpine-Rookies: der inzwischen entlassene Jack Doohan und sein Nachfolger Franco Colapinto. Und je nach Rookie-Definition hätte man noch Liam Lawson von den Racing Bulls mit dazunehmen können, der seine erste volle Saison fuhr, aber vor der Saison 2025 schon elf Rennen gefahren war.
Großes Thema beim Rookie-Gipfel: Die Unterstützung, die die Youngster im Fahrerlager und drumherum bekommen haben. Gabriel Bortoleto sagte: «Meine Oma und meine ganze Familie waren in Brasilien mit dabei. Das war sehr schön.» Bortoleto ist in Sao Paulo geboren, das Rennen in Interlagos war sein Heim-GP. «Sie konnten die Saison über nicht so viel reisen, um mich zu sehen, aber es war wunderschön, sie dabei zu haben. Und von anderen Fahrern habe ich auch viel Unterstützung bekommen: Fernando (Alonso, Anm.)… Und Max hat mich auch viel im Hintergrund unterstützt.» Gemeint ist Red Bull Racing-Pilot und Vierfach-Weltmeister Max Verstappen. Mercedes-Rookie Kimi Antonelli ging es ähnlich: «Max hat uns Rookies glaube ich alle ziemlich stark unterstützt.» Dann schaltete sich Bortoleto ein: «Wie nennen sie ihn? Den Papa der Rookies?» Antonelli: «Papa der Rookies, ja. Das war super von ihm.» Wie passend! Seit dem Frühjahr 2025 ist Verstappen Vater seiner kleinen Tochter Lily. Und auch an der Rennstrecke hat er offenbar eine väterliche Rolle für die junge Generation eingenommen.
Antonelli: «Es schien generell so, als wüssten alle Fahrer es zu schätzen, dass es in der Saison so viele Rookies gab.» Nach mehreren Saisons ohne viele Neulinge debütierte 2025 gleich eine Handvoll – und wurde liebevoll willkommen geheißen und an die Hand genommen.
