Die Ferrari-Sieger: Schumacher, Lauda, Vettel – und endlich Lewis Hamilton

So schnell geht das in der Formel 1: Im Laufe der schwierigen Saison 2025 mehrten sich die kritischen Stimmen, was Lewis Hamilton angeht. Es wurde offen darüber spekuliert, ob der erfolgreichste aller GP-Fahrer nicht seine beste Zeit hinter sich hat und vielleicht Knall auf Fall aufhören könnte.

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Hamilton selber hat immer betont, dass er sich aus den Problemen freistrampeln werde und nicht an Rücktritt denke. Nun hat er endlich den Lohn seiner Arbeit ernten dürfen – er ist ein Grand Prix-Sieger mit Ferrari.

Als siebter Brite hat er einen Grand Prix für Ferrari gewonnen (nach Mike Hawthorn, Peter Collins, Tony Brooks, John Surtees, Nigel Mansell und Eddie Irvine), erstmals seit Irvine 1999 in Malaysia.

Hamilton ist zudem der 41. GP-Sieger mit Ferrari im Rahmen der Formel-1-WM seit 1950.

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Alle GP-Sieger von Ferrari

Michael Schumacher (D) 72

Niki Lauda (A) 15

Sebastian Vettel (D) 14

Alberto Ascari (I) 13

Felipe Massa (BR) 11

Fernando Alonso (E) 11

Kimi Räikkönen (FIN) 10

Rubens Barrichello (BR) 9

Charles Leclerc (MC) 8

Jacky Ickx (B) 6

Gilles Villeneuve (CAN) 6

Carlos Reutemann (RA) 5

Alain Prost (F) 5

Gerhard Berger (A) 5

John Surtees (GB) 4

Clay Regazzoni (CH) 4

Eddie Irvine (GB) 4

Carlos Sainz (E) 4

Juan Manuel Fangio (RA) 3

Peter Collins (GB) 3

Phil Hill (USA) 3

Jody Scheckter (ZA) 3

René Arnoux (F) 3

Michele Alboreto (I) 3

Nigel Manselll (GB) 3

José Froilán González (RA) 2

Tony Brooks (GB) 2

Wolfgang von Trips (D) 2

Didier Pironi (F) 2

Patrick Tambay (F) 2

Piero Taruffi (I) 1

Giuseppe Farina (I) 1

Maurice Trintignant (F) 1

Luigi Musso (I) 1

Giancarlo Baghetti (I) 1

Lorenzo Bandini (I) 1

Ludovico Scarfiotti (I) 1

Mario Andretti (USA) 1

Jean Alesi (F) 1

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Britische Ferrari-Werkspiloten in der Formel 1

Mike Hawthorn

Einsatzjahre mit Ferrari: 1953–1955 sowie 1957/1958

Anzahl Rennen: 35

Pole-Positions: 4

Beste Rennrunden: 6

Siege: 3

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1958

Peter Collins

Einsatzjahre mit Ferrari: 1956–1958

Anzahl Rennen: 20

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 3

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-3. 1956

Cliff Allison

Einsatzjahre mit Ferrari: 1959/1960

Anzahl Rennen: 7

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-12. 1960

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Tony Brooks

Einsatzjahre mit Ferrari: 1959

Anzahl Rennen: 7

Pole-Positions: 2

Beste Rennrunden: 1

Siege: 2

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1959

John Surtees

Einsatzjahre mit Ferrari: 1963–1966

Anzahl Rennen: 30

Pole-Positions: 4

Beste Rennrunden: 6

Siege: 4

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1964

Mike Parkes

Einsatzjahre mit Ferrari: 1966/1967

Anzahl Rennen: 6

Pole-Positions: 1

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-8. 1966

Jonathan Williams

Einsatzjahre mit Ferrari: 1967

Anzahl Rennen: 1

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –

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Derek Bell

Einsatzjahre mit Ferrari: 1968

Anzahl Rennen: 2

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –

Nigel Mansell

Einsatzjahre mit Ferrari: 1989/1990

Anzahl Rennen: 31

Pole-Positions: 3

Beste Rennrunden: 6

Siege: 3

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-4. 1989

Eddie Irvine

Einsatzjahre mit Ferrari: 1996-1999

Anzahl Rennen: 65

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 1

Siege: 4

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1999

Lewis Hamilton

Einsatzjahre mit Ferrari: 2025/2026

Anzahl Rennen: 31

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 2

Siege: 1

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Derzeit WM-2. 2026

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