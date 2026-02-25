Weiter zum Inhalt
Die Formel 1 boomt: Neuer Sponsoring-Rekord in der Königsklasse

Gemäß einer Analyse gehen die Teams der Formel 1-WM mit einem neuen Rekord an Sponsoring-Einnahmen in die neue Saison. Die Summe wird erstmals drei Milliarden Dollar Marke übertreffen.

Gino Bosisio

Von

Formel 1

Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg: Audi und Adidas spannen zusammen
Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg: Audi und Adidas spannen zusammen
Foto: Audi
Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg: Audi und Adidas spannen zusammen
© Audi

Die Formel 1 verzeichnet zum Start der neuen GP-Saison bei den Teams erstmals mehr als drei Milliarden US-Dollar an Sponsor-Einnahmen. Im Vergleich zur Rennsaison 2025 bedeutet dies einen Anstieg von 15 Prozent. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist gemäß der Analyse-Experten der Firma Ampere der Technologiesektor, hier beläuft sich die Höhe der Engagements auf 565 Millionen US-Dollar.

Konzerne wie „Hewlett Packard Enterprise“ und „Oracle“ machen zusammen etwa ein Viertel des oben genannten Volumens aus. Auch die KI schlägt sich in den Büchern der Formel-1-Teams nieder. In den vergangenen sechs Monaten wurden acht neue Partnerschaften im Bereich KI geschlossen. Bei Mercedes-AMG Petronas Formula One ist „Meta AI“ eingestiegen, der Williams-Rennstall hat sich mit „Anthropic“ verbündet.

Sportartikel-Hersteller haben Lust auf Formel 1

Neben weltweiten Technologie-Marken gibt es auch im Bereich der Sportartikelhersteller ein signifikantes Wachstum, das noch dazu aus Deutschland getrieben wird.

Die Marken „Puma“ und „Adidas“ aus Herzogenaurach haben mit den Teams McLaren und Audi Verträge mit einem Gesamtvolumen von 140 Millionen US-Dollar geschlossen. Generell sind die Investitionen auf diesem Sektor um 75 Prozent gestiegen.

Klar ist: Durch den laufenden Zustrom an jugendlichen Fan-Gruppen in der Formel 1 wird die Sichtbarkeit für Sport- und Lifestyle-Marken strategisch immer wichtiger.

Mastercard: 100 Millionen Dollar für McLaren

Im Bereich des Titel-Sponsorings wird für die laufende Saison ein Volumen von über 500 Millionen US-Dollar erwartet. Der weltweite Zahlungsdienstleister „Mastercard“ soll im Rahmen seines neuen Engagements bei McLaren 100 Millionen US-Dollar pro Jahr investieren.

Noch ein wichtiger Treiber: Die Ausgaben der US-Marken in der Formel 1 ist seit 2023 um 68 Prozent angestiegen. Hier schlägt sich das Engagement von Promoter Liberty Media in den USA nieder – auf diesen Zug will auch die MotoGP künftig aufspringen.

„Die fortlaufende strategische Expansion der Formel 1 in den USA führt zu messbaren kommerziellen Erträgen und zieht sowohl etablierte Branchen als auch neue Marktteilnehmer an“, erklärt Ampere-Analyst Adam Lewis. „Insgesamt unterstreichen diese Trends die Position der Formel 1 als reife und äußerst wirkungsvolle globale Sponsoringplattform mit klarer Dynamik in Richtung Saison 2026.“

