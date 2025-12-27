Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Die Formel 1 in den sozialen Medien: Eine Erfolgsstory

Die Popularität der Formel 1 ist in den letzten Jahren gewachsen. Auch 2025 hat die Vierrad-Königsklasse zugelegt – nicht nur an der Strecke und im TV, sondern auch in den sozialen Medien.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Die F1-Fans zeigen ihre Liebe zum Sport nicht nur an der Strecke
Die F1-Fans zeigen ihre Liebe zum Sport nicht nur an der Strecke
Foto: Lars Baron / Getty Images
Die F1-Fans zeigen ihre Liebe zum Sport nicht nur an der Strecke
© Lars Baron / Getty Images

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Formel 1 wird immer beliebter – das belegen die Zahlen der Verantwortlichen des Sports, die auch in diesem Jahr ein gesteigertes Interesse am Geschehen im GP-Zirkus spiegeln. Sowohl an der Strecke selbst als auch im TV konnten vielerorts neue Rekord-Zuschauerzahlen erreicht werden.

Werbung

Werbung

Und auch in den sozialen Medien boomt die Vierrad-Königsklasse: Auf Instagram, TikTok und Co. ist sie seit fünf Jahren in Folge die weltweit am schnellsten wachsende Sportliga. 2025 wurden mehr als 2,3 Milliarden Interaktionen verzeichnet – damit liegt die Formel 1 noch vor anderen populären Sport-Ligen wie der NBA, der UEFA Champions League, der NFL und der Premier League.

Auf den verschiedenen Plattformen folgen 114,5 Millionen Fans den offiziellen Formel-1-Kanälen, allein 2025 betrug der Zuwachs stolze 19 Prozent. Den grössten Follower-Gewinn konnten die Verantwortlichen des Sports mit 91 Prozent auf TikTok verbuchen. Auch auf der Video-Plattform YouTube (53 Prozent) und auf Facebook (51 Prozent) schaffte es die Formel 1 mehr als 50 Prozent zuzulegen.

Empfehlungen

Deutlich geringer fällt das Follower-Wachstum auf Instagram (25 Prozent) und X (1 Prozent) aus. Dafür konnte die Königsklasse auf den chinesischen Plattformen Weibo, WeChat, Toutiao und Douyin insgesamt einen Wachstum von 35 Prozent verbuchen. Die grösste Aufmerksamkeit auf den Top-5-Plattformen Instagram, X, TikTok, YouTube und Facebook generierte übrigens das Saisonfinale in Abu Dhabi, da konnten mehr Interaktionen denn je verbucht werden.

Werbung

Werbung

Besonders beliebt bei den Fans in den sozialen Meiden: Die GP-Highlights, die das Geschehen auf der Strecke kurz zusammenfassen. Auf YouTube bekamen die Highlights in diesem Jahr 33 Prozent mehr Aufmerksamkeit als noch 2024.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien