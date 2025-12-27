Die Formel 1 in den sozialen Medien: Eine Erfolgsstory

Die Formel 1 wird immer beliebter – das belegen die Zahlen der Verantwortlichen des Sports, die auch in diesem Jahr ein gesteigertes Interesse am Geschehen im GP-Zirkus spiegeln. Sowohl an der Strecke selbst als auch im TV konnten vielerorts neue Rekord-Zuschauerzahlen erreicht werden.

Und auch in den sozialen Medien boomt die Vierrad-Königsklasse: Auf Instagram, TikTok und Co. ist sie seit fünf Jahren in Folge die weltweit am schnellsten wachsende Sportliga. 2025 wurden mehr als 2,3 Milliarden Interaktionen verzeichnet – damit liegt die Formel 1 noch vor anderen populären Sport-Ligen wie der NBA, der UEFA Champions League, der NFL und der Premier League.

Auf den verschiedenen Plattformen folgen 114,5 Millionen Fans den offiziellen Formel-1-Kanälen, allein 2025 betrug der Zuwachs stolze 19 Prozent. Den grössten Follower-Gewinn konnten die Verantwortlichen des Sports mit 91 Prozent auf TikTok verbuchen. Auch auf der Video-Plattform YouTube (53 Prozent) und auf Facebook (51 Prozent) schaffte es die Formel 1 mehr als 50 Prozent zuzulegen.

Deutlich geringer fällt das Follower-Wachstum auf Instagram (25 Prozent) und X (1 Prozent) aus. Dafür konnte die Königsklasse auf den chinesischen Plattformen Weibo, WeChat, Toutiao und Douyin insgesamt einen Wachstum von 35 Prozent verbuchen. Die grösste Aufmerksamkeit auf den Top-5-Plattformen Instagram, X, TikTok, YouTube und Facebook generierte übrigens das Saisonfinale in Abu Dhabi, da konnten mehr Interaktionen denn je verbucht werden.

Besonders beliebt bei den Fans in den sozialen Meiden: Die GP-Highlights, die das Geschehen auf der Strecke kurz zusammenfassen. Auf YouTube bekamen die Highlights in diesem Jahr 33 Prozent mehr Aufmerksamkeit als noch 2024.