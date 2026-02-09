Die GP-Sieger: Max Verstappen solo bald so erfolgreich wie 14 Franzosen!

Grossbritannien wird oft als Wiege der Formel 1 bezeichnet, und das macht sich in der Siegerbilanz der Nationen stark bemerkbar: Jahrelang dominierte Lewis Hamilton, nun sind die jungen Lando Norris und George Russell am Zug.

Werbung

Werbung

Lewis Hamilton als Nation

Verrückt: Wäre Lewis Hamilton eine Nation, so läge er mit seinen 105 Siegen auf dem dritten Zwischenrang! Aber der letzte GP-Sieg des siebenfachen Weltmeisters geht nun schon zurück auf Belgien 2024 – und dieser Sieg war auch noch geschenkt, als der Erste im Ziel (George Russell) aus der Wertung genommen wurde (Auto untergewichtig).

Der erfolgreichste Einzelkämpfer seines Landes unter den Siegern: Der Niederländer Max Verstappen mit 71 Volltreffern. Damit nähert sich Max solo langsam der Marke von Frankreich, die bei 81 Volltreffern stehen, errungen von 14 verschiedenen Fahrern.

Deutschland ist die Nummer 2

Rang 2 in der Nationenwertung: Deutschland mit 179 Siegen. Michael Schumacher hat davon 91 errungen. Seit Sebastian Vettels Triumph in der Nacht von Singapur 2019 ist aber kein deutscher Sieg hinzugekommen.

Werbung

Werbung

Frankreich hat in den letzten Jahren dank Pierre Gasly (Monza 2020) und Esteban Ocon (Hungaroring 2021) zugelegt und kommt auf wie gesagt 81 GP-Siege. Australien ist dank der Siege von Oscar Piastri schon 2024 an Italien vorbeigezogen.

Nationen, die noch keinen GP-Sieger hervorgebracht haben, aber im 2026er Feld vertreten sind: nur eine, Thailand (Alexander Albon).

GP-Sieger – die Nationenwertung

1. Grossbritannien, 335 Siege mit 21 Fahrern

(Lewis Hamilton 105, Nigel Mansell 31, Jackie Stewart 27, Jim Clark 25, Damon Hill 22, Stirling Moss 16, Jenson Button 15, Graham Hill 14, David Coulthard 13, Lando Norris 11, James Hunt 10, Tony Brooks und John Surtees, je 6, John Watson und George Russell 5, Eddie Irvine 4, Mike Hawthorn, Peter Collins und Johnny Herbert, je 3, Innes Ireland und Peter Gethin, je 1)

2. Deutschland, 179/7

(Michael Schumacher 91, Sebastian Vettel 53, Nico Rosberg 23, Ralf Schumacher 6, Heinz-Harald Frentzen 3, Wolfgang von Trips 2 und Jochen Mass 1)

Werbung

Werbung

3. Brasilien, 101/6

(Ayrton Senna 41, Nelson Piquet 23, Emerson Fittipaldi 14, Rubens Barrichello und Felipe Massa, je 11, und Carlos Pace 1)

4. Frankreich, 81/14

(Alain Prost 51, René Arnoux 7, Jacques Laffite 6, Didier Pironi 3, Maurice Trintignant, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille und Patrick Tambay, alle 2, François Cevert, Jean-Pierre Beltoise, Jean Alesi, Olivier Panis, Pierre Gasly und Esteban Ocon, alle 1)

5. Niederlande, 71/1

(Max Verstappen 71)

6. Finnland, 57/5

(Kimi Räikkönen 21, Mika Häkkinen 20, Valtteri Bottas 10, Keke Rosberg 5 und Heikki Kovalainen 1)

Werbung

Werbung

7. Australien, 52/5

(Jack Brabham 14, Alan Jones 12, Mark Webber und Oscar Piastri 9, Daniel Ricciardo 8)

8. Italien, 43/15

(Alberto Ascari 13, Riccardo Patrese 6, Giuseppe Farina und Michele Alboreto, beide 5, Giancarlo Fisichella 3, Elio de Angelis 2, Luigi Fagioli, Piero Taruffi, Luigi Musso, Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Vittorio Brambilla, Alessandro Nannini und Jarno Trulli, alle 1)

9. Österreich, 41/3

(Niki Lauda 25, Gerhard Berger 10 und Jochen Rindt 6)

10. Argentinien, 38/3

(Juan Manuel Fangio 25, Carlos Reutemann 12 und José Froilán González 2)

Werbung

Werbung

11. Spanien, 36/2

(Fernando Alonso 32 und Carlos Sainz 4)

12. USA, 33/15 *

(Mario Andretti 12, Dan Gurney 4, Phil Hill 3, Bill Vukovich und Peter Revson, je 2, Johnnie Parsons, Lee Wallard, Troy Ruttman, Bob Sweikert, Pat Flaherty, Sam Hanks, Jimmy Bryan, Rodger Ward, Jim Rathmann und Richie Ginther, alle 1)

* In den 50er Jahren gehörte das Indy 500 auch zur Formel-1-WM

13. Kanada, 17/2

(Jacques Villeneuve 11 und Gilles Villeneuve 6)

14. Neuseeland, 12/2

(Denny Hulme 8 und Bruce McLaren 4)

Werbung

Werbung

15. Schweden, 12/3

(Ronnie Peterson 10, Jo Bonnier und Gunnar Nilsson, je 1)

16. Belgien, 11/2

(Jacky Ickx 8 und Thierry Boutsen 3)

17. Südafrika, 10/1

(Jody Scheckter 10)

18. Mexiko, 8/2

(Pedro Rodríguez 2 und Sergio Pérez 6)

Werbung

Werbung

19. Monaco, 1/1

(Charles Leclerc 8)

20. Schweiz, 7/2

(Clay Regazzoni 5 und Jo Siffert 2)

21. Kolumbien, 7/1

(Juan Pablo Montoya 7)

22. Polen, 1/1

(Robert Kubica 1)

Werbung

Werbung