Die nächste Frau im Formel-1-Auto kommt: Doriane Pin testet für Mercedes
2025 hat Doriane Pin den Meistertitel in der Formula Academy erobert, der Talentschmiede für weibliche Piloten. Nun bestätigt die 22-jährige Französin, dass sie ein Formel-1-Auto testen wird.
Doriane Pin
Doriane Pin© Mercedes
2026 geht die F1 Academy in die vierte Saison: In diesem Jahr treten 17 Stammfahrerinnen zu dieser Einsitzer-Nachwuchsserie an, aus welcher im Idealfall ein weiblicher Grand Prix-Pilot hervorgehen soll.
Wäre auch mal Zeit! Die letzte Frau an einem GP-Wochenende: Die Engländerin Susie Wolff 2014 im Williams, als Freitags-Pilotin. Die letzte Frau in einem GP-Qualifying: Die Italienerin Giovanna Amati 1992 in Brasilien, nicht qualifiziert im Brabham.
Die letzte Frau am GP-Start: Die Südafrikanerin Desiré Wilson in Kyalami 1980, aber das Rennen zählte nicht zur WM, wegen des Streits zwischen dem Autosport-Weltverband FIA und der Team-Vereinigung FOCA.
Die letzte Frau in einem Formel-1-WM-Lauf daher: Die Italienerin Lella Lombardi, auf dem Österreichring 1976, wo sie Zwölfte wurde.
Die vorderhand letzte Frau in einem Formel-1-Auto: Jessica Hawkins 2023 bei einem Test mit Aston Martin.
Aber das soll sich nun ändern: Die Französin Doriane Pin – Academy-Champion 2025 – hat im Podcast «Beyond the Grid» bestätigt, dass sie 2026 in einem Formel-1-Mercedes sitzen wird. Pin: «Ja, das hat Toto Wolff gesagt. Wir wollten zuerst mal sehen, wie das im Rennsimulator so geht, aber das lief gut. Also besteht der nächste Schritt darin, dass ich einen Privattest im F1-Mercedes erhalte. Ich kann es kaum erwarten, denn die Formel 1 ist nach wie vor mein Ziel.»
Wann dieser Test stattfinden wird, ist noch unklar. Gemäss Pin wurde noch kein Rennsitz für sie hergestellt. Neben dem Job als Entwicklungspilotin bei Mercedes tritt Pin 2026 in der Klasse LMP2 Pro-Am an, dies im Rahmen der European Le Mans-Serie für das Team Duqueine.
  • Frauen als Formel-1-Fahrer
  • 1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) – 3 GP (10. in Belgien 1958)
  • 1974–1976: Lella Lombardi (I) – 12 GP (Rang 6 in Spanien)
  • 1976/1978: Divina Galica (GB) – 0 GP (drei Mal nicht qualifiziert)
  • 1980: Desiré Wilson (ZA) – 0 GP (einmal nicht qualifiziert)
  • 1992: Giovanna Amati (I) – 0 GP (drei Mal nicht qualifiziert)
  • 2002: Sarah Fisher (USA) – 0 GP (nur Demo-Fahrt in Indianapolis)
  • 2005: Katherine Legge (GB) – 0 GP (Test mit Minardi)
  • 2011/2012: María de Villota (E) – 0 GP (Tests und Demo-Fahrten mit Renault und Marussia)
  • 2012–2015: Susie Wolff (GB) – 0 GP (Tests und Trainings mit Williams)
  • 2014: Simona De Silvestro (CH) – 0 GP (Tests mit Sauber)
  • 2015: Carmen Jordá (E) – 0 GP (Entwicklungspilotin von Lotus, keine Tests)
  • 2018–2021: Tatiana Calderón (COL) – 0 GP (Tests mit Sauber)
  • 2023: Jessica Hawkins (GB) – 0 GP (Test mit Aston Martin)
  • 2026: Dorine Pin (F) – 0 GP (Test mit Mercedes)
  1. Vergangen
    Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Miami Grand Prix
    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  4. Canadian Grand Prix
    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  5. Monaco Grand Prix
    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
