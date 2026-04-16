Die nächste Frau im Formel-1-Auto kommt: Doriane Pin testet für Mercedes

Frauen als Formel-1-Fahrer 1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) – 3 GP (10. in Belgien 1958) 1974–1976: Lella Lombardi (I) – 12 GP (Rang 6 in Spanien) 1976/1978: Divina Galica (GB) – 0 GP (drei Mal nicht qualifiziert) 1980: Desiré Wilson (ZA) – 0 GP (einmal nicht qualifiziert) 1992: Giovanna Amati (I) – 0 GP (drei Mal nicht qualifiziert) 2002: Sarah Fisher (USA) – 0 GP (nur Demo-Fahrt in Indianapolis) 2005: Katherine Legge (GB) – 0 GP (Test mit Minardi) 2011/2012: María de Villota (E) – 0 GP (Tests und Demo-Fahrten mit Renault und Marussia) 2012–2015: Susie Wolff (GB) – 0 GP (Tests und Trainings mit Williams) 2014: Simona De Silvestro (CH) – 0 GP (Tests mit Sauber) 2015: Carmen Jordá (E) – 0 GP (Entwicklungspilotin von Lotus, keine Tests) 2018–2021: Tatiana Calderón (COL) – 0 GP (Tests mit Sauber) 2023: Jessica Hawkins (GB) – 0 GP (Test mit Aston Martin) 2026: Dorine Pin (F) – 0 GP (Test mit Mercedes)