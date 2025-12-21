Die wertvollsten Teams der Welt: Nur 2 F1-Rennställe sind in den Top-50

Nicht nur die Formel-1-Teams durften sich in den vergangenen Jahren über eine satte Wertsteigerung freuen. Gemäss der Einschätzung der Kollegen des «Forbes»-Magazins haben alle grossen Sport-Klubs an Wert gewonnen.

So lag der Wert der wertvollsten Mannschaft vor sechs Jahren noch bei fünf Milliarden US-Dollar – es waren die Dallas Cowboys, die auch in diesem Jahr die Spitzenreiter sind. Der Wert des US-Football-Teams hat sich allerdings mehr als verdoppelt und wird nun mit 13 Milliarden US-Dollar beziffert.

Auch die Gegner der Dallas Cowboys sind ein hübsches Sümmchen wert, 30 der 32 Teams haben es in die Top-50 geschafft, damit ist die NFL mit grossem Abstand die Liga mit den meisten Vertretern in der Top-50-Liste. Die nordamerikanische Basketball-Liga kommt auf 12 Top-50-Teams und die Formel 1? Da haben es nur zwei Rennställe in die Liste geschafft.

Auf den 26. Platz hat es der älteste GP-Rennstall der Welt geschafft. Gemäss «Forbes» liegt der geschätzte Wert des Kult-Rennstalls aus Maranello bei 6,5 Milliarden US-Dollar. Den Rang teilt es sich mit dem NFL-Klub «Pittsburgh Steelers».

Das zweite Formel-1-Team, das in der Liste auftaucht, ist der Werksrennstall von Mercedes. Dessen Wert wird mit sechs Milliarden US-Dollar beziffert. Das reicht für den 34. Rang in den Top-50. Das Werksteam der Sternmarke teilt sich diesen mit dem NBA-Klub «Chicago Bulls» und den «Los Angeles Chargers» aus der NFL.