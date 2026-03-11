Weiter zum Inhalt
Dr. Helmut Marko über die neue Formel 1: «Man geht auf der Geraden vom Gas»

Der ehemalige Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko übt nach dem Saisonauftakt in Melbourne Kritik an der neuen Ära der Formel 1 und bringt einige Beispiele, die ihm sauer aufgestossen sind.

Gino Bosisio

Von

Formel 1

Antonelli war in Melbourne zeitweise eine Sekunde schneller als der Rest
Antonelli war in Melbourne zeitweise eine Sekunde schneller als der Rest
Foto: Dunbar / XPB Images
Antonelli war in Melbourne zeitweise eine Sekunde schneller als der Rest
© Dunbar / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Der Formel 1-Auftakt am Sonntag in Melbourne brachte einen Doppelsieg von Mercedes. Der im Winter zurückgetretene Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko (82) hat das Rennen zu Hause  beobachtet, zeigte sich in der Analyse nicht überzeugt von der neuen Formel mit den 50:50-Hybrid-Aggregaten und den neuen Rennwagen. Zu den «Duellen» sagt Marko in einem Interview bei RTL, es wäre lediglich ein «Vorbeifahren» gewesen. «So würde ich das gar nicht nennen», wollte Marko den Begriff eines Überholmanövers erst gar nicht in den Mund nehmen.

Der ehemalige Red Bull-Motorsportberater Marko bringt ein Beispiel: «Bearman hat 20 Runden gebraucht, um an Lindblad vorbeizukommen – aber dann auch nur, weil Lindblad sein erstes Rennen fuhr. Max hat auf Norris aufgeschlossen, konnte aber nie vorbeifahren.» Das Überholen im klassischen Sinne sei aus der Sicht von Marko in keinster Weise besser geworden. Marko erklärte jedoch, dass man dem Regelwerk auch «eine Chance geben» müsse. 

Der Grazer sagt weiter: «Es wird sicher besser werden.» Zu den Regeln erklärte Marko nur: «Das alles im Detail war mir zu blöd.» Und Marko sendet auch eine Spitze hinterher: «Es sind Kurvengeschwindigkeiten – von denen Alonso sagt, dass diese der Koch von Aston Martin auch fahren könnte.» Was Marko zudem stark aufstiess: «Du hörst, man geht auf der Geraden vom Gas. Das ist schwer mit der DNA der Formel 1 zu verbinden.»

Dr. Helmut Marko: «Der Mercedes lag in Melbourne wie auf Schienen»

Marko glaubt: «Die Unterschiede liegen in der Programmierung, vielleicht bekommt man das hin, dass dann wieder der Fahrer und nicht das Energie-Sparen entscheidet. Auf längeren Geraden gibt es Geschwindigkeitsunterschiede von bis zu 30 km/h. Wenn sich das ausgleicht, bin ich überzeugt, dass die Freude der Piloten wieder kommt. Man hat ja gesehen, dass bis auf die Sieger alle relativ mit gemischten Gefühlen aus den Autos ausgestiegen sind.»

Zu Mercedes sagt Marko generell: «Das Auto lag in Melbourne wie auf Schienen. Es rutschte nicht, war also wirklich gut im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Es wird schwierig in diesem Jahr, an Mercedes heranzukommen.» Laut Marko habe Mercedes dann «nicht mehr mitgemacht», sei «weggefahren». Marko weiter: «Es war klar ersichtlich, welche Dominanz und welchen Vorsprung Mercedes hat. Antonelli ist beim Start auf Platz 7 zurückgefallen und dann relativ schnell wieder auf Platz 2 gefahren.» Das Fazit von Marko: «Antonelli ist in dieser Phase grob gesagt eine Sekunde schneller als der Rest gefahren.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

