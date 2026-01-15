Weiter zum Inhalt
Dr. Helmut Marko über GP-Saison 2026: Mercedes mit Vorsprung?

Der frühere Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (82) schätzt vor dem Beginn der Team-Präsentationen die Lage für die Grand-Prix-Saison 2026 ein. Ist Mercedes wirklich im Vorteil?

Gino Bosisio

Von

Formel 1

Dr. Helmut Marko
Dr. Helmut Marko
Foto: XPB
Dr. Helmut Marko
© XPB

Am Donnerstag, 15. Januar wird in der Auto-City Detroit die neue Lackierung der Autos von Red Bull Racing und der Racing Bulls vorgestellt. Die zwei Red Bull-Rennställe eröffnen somit den Reigen der Team-Präsentationen.

Auch Helmut Marko wird genau hinschauen, wenn sein früherer Arbeitgeber zeigt, wie Max Verstappen und Isack Hadjar (Red Bull Racing) sowie Liam Lawson und Arvid Lindblad (Racing Bulls) 2026 auftreten.

Marko erwartet wegen des neuen Reglements zum Saisonstart eine Dominanz von Mercedes. „Was man so hört, scheint Mercedes in der Entwicklung der Motoren am weitesten zu sein“, erklärt der Grazer in einem ORF-Interview. Marko erwartet auch einen andere Struktur im Feld: „Vergangenes Jahr war das Feld so dicht zusammen wie nie. Ich glaube, das wird sich deutlich auseinanderziehen. Ich fürchte, die Abstände im Feld werden drastisch zunehmen.“

Marko gibt zu bedenken: „Wir haben da den Verbrennungsmotor, wir haben die Batterie, dann die Software für die Einspeisung. Also das sind einige Faktoren – zusammen mit dem CO2-neutralen Benzin. Ich hoffe aber nicht, dass es solche Unterschiede geben wird wie 2014, als Mercedes allen auf und davon gefahren ist.“

Markos WM-Tipp: „Ich fürchte, es wird jemand sein, der das Mercedes-Triebwerk verwendet. Es könnte also wieder Lando Norris sein. Auch Williams macht ziemlichen Fortschritt, hört man. Wenn Russell vorne sein will, muss er das jetzt umsetzen und beweisen, dass er ein Wörtchen um den Titel mitreden kann.“

Bei Red Bull Racing erhält der schnelle Franzose Isack Hadjar (21) das Cockpit neben Aushängeschild Max Verstappen. Seinen ehemaligen Schützling Max hat Le Mans-Sieger Marko weiter auf der Rechnung, die neuen Fahrhilfen für den Piloten (Aerodynamik und Motorleistung verstellbar) könnten für den Niederländer sprechen. Marko: „Das wird ein immenser Vorteil für Max sein, weil er eben sauschnell fahren und gleichzeitig denken kann.»

Marko weiter: „Auch ein Routinier wie zum Beispiel Fernando Alonso könnte da Vorteile haben. Der Fahrer bekommt jetzt einen noch größeren Stellenwert.“

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

