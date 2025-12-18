Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Dr. Helmut Marko: Welche Rennen besucht er 2026 vor Ort?

Im Hangar-7 erinnerte sich der bisherige Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei an die Anfänge des Red Bull Racing Teams. Der Grazer sprach auch über seine Reisepläne 2026.

Gino Bosisio

Von

Formel 1

Dr. Helmut Marko wird sich auch 2026 im Formel-1-Fahrerlager blicken lassen
Dr. Helmut Marko wird sich auch 2026 im Formel-1-Fahrerlager blicken lassen
Foto: ServusTV / Johannes Jank
Dr. Helmut Marko wird sich auch 2026 im Formel-1-Fahrerlager blicken lassen
© ServusTV / Johannes Jank

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

130 Siege und acht WM-Einzel-Kronen sind ein Teil der Erfolgsgeschichte von Red Bull Racing in der Formel 1 mit Motorsportberater Helmut Marko (82). Der Grazer erinnerte sich bei seinem Besuch in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» an den Anfang des Formel-1-Engagements an der Seite von Red Bull-Gründer Didi Mateschitz und erzählte: «Es gab so viele tolle und stolze Momente. Es war aber immer eine Team-Arbeit – ein unglaublicher Spirit, der sogenannte Red Bull-Spirit.»

Werbung

Werbung

Marko ergänzt stolz: «Wir haben Ferrari, Mercedes und Honda geschlagen – die ganz grossen Namen. Und das aus der Provinz kommend – wir sind ja beide Steirer – in das heilige England. Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn man den Mut, den Enthusiasmus und natürlich auch die finanziellen Mittel hat.»

Wer könnte nach Max Verstappen der neue Star bei den Bullen werden? Marko: «Wir haben damals keinen neuen Sebastian Vettel gesucht, sondern einen neuen Sieger. Wir werden auch dann schauen – wer ist der neue Star? Etwas kopieren geht nicht! Beide, Sebastian und Max, sind unglaubliche Fahrer und haben tolle Fähigkeiten, aber jeweils eigene Persönlichkeiten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Monte Carlo schaue ich mir im Fernsehen an.»

Dr. Helmut Marko

Werbung

Werbung

Der ehemalige Le Mans-Sieger unterstreicht: «Wir machen auch im Red Bull-Junior-Programm keine Einheitsschulung vor der Kamera. Sie sollen ihre Identität ausleben, so sind alle gross geworden. Das war auch bei Sebastian und Max so. Bei Sebastian ist es dann mehr in die grüne Ecke gegangen. Bei Max weiss man es noch nicht.»

Marko wird künftig daheim intensiv das TV-Angebot in Sachen Formel 1 evaluieren. «Ich richte mir daheim eine Working Station ein. Dann schaue ich, welcher Sender mir am meisten behagt. ServusTV macht ja nicht alle Rennen.»

Wann will der Hotelier und Kunstsammler wieder ein Rennen vor Ort besuchen? «Nachdem ich keinen Zwang habe, schaue ich mir an, wie die Meisterschaft verlaufen wird. Ich suche mir etwas aus, das nicht so weit ist und wo der Wirbel nicht zu gross ist. Ich suche mir das so aus, wie jeder andere Besucher auch. Im Mittleren Osten ist Bahrain zum Beispiel einer der angenehmeren Orte. In Europa ist es Barcelona. Monte Carlo schaue ich mir im Fernsehen an. Bei Zeltweg muss ich halt schauen, dass ich eine Sonnenbrille auf habe, damit ich es in Ruhe geniessen kann.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien