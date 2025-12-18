Dr. Helmut Marko: Welche Rennen besucht er 2026 vor Ort?

130 Siege und acht WM-Einzel-Kronen sind ein Teil der Erfolgsgeschichte von Red Bull Racing in der Formel 1 mit Motorsportberater Helmut Marko (82). Der Grazer erinnerte sich bei seinem Besuch in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» an den Anfang des Formel-1-Engagements an der Seite von Red Bull-Gründer Didi Mateschitz und erzählte: «Es gab so viele tolle und stolze Momente. Es war aber immer eine Team-Arbeit – ein unglaublicher Spirit, der sogenannte Red Bull-Spirit.»

Marko ergänzt stolz: «Wir haben Ferrari, Mercedes und Honda geschlagen – die ganz grossen Namen. Und das aus der Provinz kommend – wir sind ja beide Steirer – in das heilige England. Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn man den Mut, den Enthusiasmus und natürlich auch die finanziellen Mittel hat.»

Wer könnte nach Max Verstappen der neue Star bei den Bullen werden? Marko: «Wir haben damals keinen neuen Sebastian Vettel gesucht, sondern einen neuen Sieger. Wir werden auch dann schauen – wer ist der neue Star? Etwas kopieren geht nicht! Beide, Sebastian und Max, sind unglaubliche Fahrer und haben tolle Fähigkeiten, aber jeweils eigene Persönlichkeiten.»

«Monte Carlo schaue ich mir im Fernsehen an.» Dr. Helmut Marko

Der ehemalige Le Mans-Sieger unterstreicht: «Wir machen auch im Red Bull-Junior-Programm keine Einheitsschulung vor der Kamera. Sie sollen ihre Identität ausleben, so sind alle gross geworden. Das war auch bei Sebastian und Max so. Bei Sebastian ist es dann mehr in die grüne Ecke gegangen. Bei Max weiss man es noch nicht.»

Marko wird künftig daheim intensiv das TV-Angebot in Sachen Formel 1 evaluieren. «Ich richte mir daheim eine Working Station ein. Dann schaue ich, welcher Sender mir am meisten behagt. ServusTV macht ja nicht alle Rennen.»