Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Dreiste Diebe: Emotionaler Appell von Jules Bianchis Vater Philippe
Philippe Bianchi, Vater des verstorbenen Formel-1-Piloten Jules Bianchi, ist ausser sich. Der Grund: Der Familie wurden mehrere Karts geklaut, die einen hohen emotionalen Wert haben.
Formel 1
Philippe Bianchi hofft auf die Mithilfe der Kart-GemeindePhilippe Bianchi hofft auf die Mithilfe der Kart-GemeindeFoto: Moy / XPB Images
Philippe Bianchi hofft auf die Mithilfe der Kart-Gemeinde© Moy / XPB Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die Verzweiflung ist gross: Jules Bianchis Vater Philippe bittet in den sozialen Medien um Hilfe, weil die Familie ausgeraubt wurde. Entwendet wurden mehrere Karts, darunter auch jenes, mit dem der verstorbene Formel-1-Star seine letzten Kart-Einsätze bestritten hatte.
Werbung
Werbung
Philippe Bianchi schreibt auf seiner Facebook-Seite: «Liebe Freunde, heute wende ich mich an meine Kart-Familie. Gestern Abend wurde bei uns eingebrochen und skrupellose Diebe haben neun JB17-Forever-Chassis entwendet. Zur Beute gehörten Gegenstände, die eine tiefe persönliche Bedeutung für uns haben.» «Was noch schlimmer ist: Sie haben auch Jules’ letztes Kart, ein KZ 124 ART GP-Modell, sowie die Mini-Karts meines Enkels gestohlen. Abgesehen vom Wert der Fahrzeuge ist es auch der sentimentale Wert, der uns schmerzt», betont der Vater des im Japan-GP 2014 verunglückten und 2015 verstorbenen GP-Piloten, der zum Ferrari-Nachwuchskader gehörte und 34 Grands Prix mit dem Marussia-Team bestritt.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Und Philippe Bianchi appelliert an seine Facebook-Freunde, die Augen nach möglichen Kaufangeboten für die neun Karts der Marke «JB17 Forever» offen zu halten und entsprechende Hinweise weiterzugeben.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  4. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  5. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM