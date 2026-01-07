Dreiste Diebe: Emotionaler Appell von Jules Bianchis Vater Philippe

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Die Verzweiflung ist gross: Jules Bianchis Vater Philippe bittet in den sozialen Medien um Hilfe, weil die Familie ausgeraubt wurde. Entwendet wurden mehrere Karts, darunter auch jenes, mit dem der verstorbene Formel-1-Star seine letzten Kart-Einsätze bestritten hatte.
Philippe Bianchi schreibt auf seiner Facebook-Seite: «Liebe Freunde, heute wende ich mich an meine Kart-Familie. Gestern Abend wurde bei uns eingebrochen und skrupellose Diebe haben neun JB17-Forever-Chassis entwendet. Zur Beute gehörten Gegenstände, die eine tiefe persönliche Bedeutung für uns haben.» «Was noch schlimmer ist: Sie haben auch Jules’ letztes Kart, ein KZ 124 ART GP-Modell, sowie die Mini-Karts meines Enkels gestohlen. Abgesehen vom Wert der Fahrzeuge ist es auch der sentimentale Wert, der uns schmerzt», betont der Vater des im Japan-GP 2014 verunglückten und 2015 verstorbenen GP-Piloten, der zum Ferrari-Nachwuchskader gehörte und 34 Grands Prix mit dem Marussia-Team bestritt.
