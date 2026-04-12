Wie viel Formel 1 steckt in den Romanen der F1-Dilogie «Driven Dreams»?

Eigentlich hätte in diesen Tagen die Formel 1 im Nahen Osten fahren sollen. Am heutigen Sonntag wäre eigentlich das Rennen in Bahrain. Doch der GP kann nicht stattfinden, ebenso wenig das Rennen in Saudi-Arabien nächste Woche. Erst in drei Wochen geht es weiter. Eine Gelegenheit also, sich in der F1-Pause anderweitig mit dem Sport zu beschäftigen. Warum nicht mal ein Formel-1-Buch in die Hand nehmen?

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Biografien, Jahrbücher, und Fotobände gibt es jede Menge zur Formel 1. Aber auch einige wenige Romane spielen in der Formel 1. Gerade boomt auf dem Büchermarkt das Trend-Genre «New Adult». In den modernen Liebesromanen des Genres geht es nicht selten um Sport (Stichwort «Heated Rivalry»). Nun gibt es auch einen deutschsprachigen Roman-Zweiteiler über die Formel 1. Die Stuttgarter Autorin Carolin Wahl (nicht zu verwechseln mit Caroline Wahl, u.a. «22 Bahnen») hat mit «Colliding Hopes» frisch den zweiten Teil ihrer Formel-1-Dilogie «Driven Dreams» veröffentlicht. Teil 1, «Crushing Souls», ist bereits 2025 erschienen.

Wie viel Formel 1 steckt wirklich in den beiden Romanen? Und wie authentisch wird die Welt der Königsklasse dargestellt? SPEEDWEEK.com hat sie gelesen und mit der Autorin über ihre Recherche gesprochen.

Beginnen wir mit Teil 1. In «Crushing Souls» begleiten wir Duncan McKinnon, einen ehrgeizigen und wortkargen Rennfahrer, und Fiona MacKenzie. Sie ist Tochter eines Teambesitzers, will unbedingt in der Formel 1 arbeiten und aus dem Schatten ihres nicht gerade fürsorglichen Vaters heraustreten. Duncan und Fiona können einander nicht ausstehen. Aber auch dem nicht-genreerfahrenen Leser ist nach der Lektüre des Klappentextes und spätestens nach den ersten Kapiteln klar: Da geht was!

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Romane spielen in einer fiktionalisierten, aber recherchierten F1-Welt

Carolin Wahl hat eine fiktionalisierte Formel-1-Welt erschaffen, die Fans vertraut vorkommt: Es gibt zwei rivalisierende Formel-1-Teams (ED und Sterling Racing), eine italienische Mannschaft mit dem Namen Rosso Leone ist zuletzt chronisch titellos. Die Regelhüter des Sports heißen FUM. Der zuständige TV-Sender erinnert mit seinen Sendern in mehreren Ländern an Sky F1. Der Rennkalender im Buch gleicht weitestgehend dem realen F1-Kalender mit Wintertests in Barcelona (inzwischen meist Bahrain, aber Barcelona bietet definitiv das spannendere Roman-Setting), Saisonauftakt in Australien, später Suzuka etc. Im inneren des Einbandes ist eine Karte mit den Schauplätzen zu finden: Sachir, Spielberg etc. Und dann ist da noch Keranti.

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Moment, was? Ja, Keranti. Keranti ist in der Wahl-F1-Welt ein mediterraner Kleinststaat mit Fürstenfamilie und Grand Prix, in dem sich die Formel-1-Piloten tummeln. Quasi Monaco als Insel irgendwo zwischen Italien und Griechenland. Hier spielt auch ein Großteil von Teil 2 der Serie (dazu unten mehr). Es wird also deutlich: Wahl hat viel fiktionalisiert, ihre eigenen und vor allem eigenständigen Charaktere und ihre eigene Welt erschaffen.

Formel-1-Alltag authentisch dargestellt

Wie es das New-Adult-Schicksal so will, landen Duncan und Fiona schließlich beide bei Sterling Racing. Weite Teile des Romans spielen an der Rennstrecke, der Alltag rund um Pressearbeit, PR-Termine, Fahrerlager und Reisealltag wird realistisch dargestellt. Das dürfte auch den gut informierten Helferlein zu verdanken sein, die Wahl in ihrer Danksagung nennt, darunter F1-Kommentator Sascha Roos, Hülkenberg-Manager Raoul Spanger, die Rennfahrerin Tina Hausmann und Lea Frentzen, Tochter von Ex-Pilot Heinz Harald.

Recherche mit Experten und vor Ort

Sechs Jahre lang hat Wahl für die Formel-1-Bücher recherchiert. Vor dem großen «Drive to Survive»-Hype schrieb sie Leute aus der Branche an. Wahl: «Egal, wen ich kontaktiert habe, ich habe offene Türen vorgefunden. Die Reaktionen waren total positiv.» Zu Beginn der Recherche ließ sie sich viel erklären und beschreiben, arbeitete mit Fotos und Skizzen von zum Beispiel den Hospitality-Bereichen. 2025 war sie beim Rennen in Imola bei Sauber zu Gast, schaute sich Garagen und Fahrerlager persönlich an.

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Wahl: «Mir war das Thema am Anfang zu groß»

Die Recherche dauerte, aber hat sich gelohnt. Wahl erzählte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, dass sie erst gezögert hatte, sich an das Thema heranzuwagen: «Mir war das Thema Formel 1 am Anfang zu groß. Ich dachte, wenn ich ein Buch dazu schreibe, dann will ich es richtig machen. Denn ich weiß, dass viele Menschen darauf schauen. Ich will die Menschen abholen, die sich für die Formel 1 interessieren, indem ich einen Unterhaltungsroman schreibe, der gut recherchiert ist.»

Wahl selbst ist seit ihrer Kindheit Formel-1-Fan: «Ich bin ein Kind der 90er und habe die Schumi-Euphorie mit der Muttermilch aufgesogen. Bei uns lief der Fernseher nicht viel, aber die Formel 1 an Rennwochenenden war die große Ausnahme.» Dass es eine Schnittmenge aus ihrer Leserschaft im Romance-Bereich und der Fanbase der Formel 1 geben könnte, hätte sie so erst gar nicht gedacht.

Wahl, die vorher schon mehrere Liebesromane veröffentlich hat, sagt: «Ich dachte lange, ich bin als Autorin und Leserin mit der Liebe zur Formel 1 alleine. Ich wusste nicht, dass ich das kombinieren kann. Die Resonanz auf meine Bücher, in denen ein Formel-2-Fahrer mitspielt, war wirklich gut und ich habe gemerkt: Diese Leserschaft gibt es also. Und dann habe mich da rangetraut. Jetzt kommen sogar Leserinnen im Formel-1-Merch zu den Lesungen.»

Zurück zu den Büchern. Duncan und Fiona teilen sich die Erzählerrolle, Kapitel aus beiden Perspektiven wechseln sich ab. Die Sprünge zwischen beiden sind gelungen, teils werden identische Szenen aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, Missverständnisse zwischen beiden so aufgeschlüsselt.

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Ähnlich ist es im zweiten Teil, «Colliding Hopes». Die Handlung findet weitestgehend parallel zum ersten Teil statt, diesmal begleiten wir Fionas Freundin Aurora von Morena, die Prinzessin der erwähnten Insel Keranti, und Duncans Teamkollegen Adrian Brunetti. Aurora und Adrian kennen sich seit Kindheitstagen, sind schon lange ineinander verknallt, aber die adlige Aurora hält Adrian auf Abstand – bis sie in einer wilden Partynacht spontan heiraten.

«Colliding Hopes» blickt in die Abgründe des Sports

Fürstentum, Liebesgeschichte und eine heimliche Hochzeit. Was furchtbar kitschig klingt, hat erstaunlich viel Tiefgang. «Colliding Hopes» spielt weniger an der Rennstrecke als Teil 1, blickt aber tiefer in die Formel 1 hinein. Während Teil 1 den Alltag und die Sonnenseiten der F1 beleuchtet, blicken wir in «Colliding Hopes» in die Abgründe. Gleich zwei schwere Rennunfälle, darunter einer mit Todesfolge, werfen ihre Schatten und die großen Fragen auf: Was ist ein Rennfahrer ohne Rennsport? Was tun, wenn der große Traum platzt? Wie gehen Fahrer und Angehörige mit der steten Gefahr des Todes um? Auch das Thema teaminterne Rivalität wird lebendig und authentisch geschildert.

Wie die Bücher grob ausgehen, dürfte jedem Leser schnell klar sein. Die zentralen Konflikte und Gedankenwelten der Protagonisten springen einen beim Lesen förmlich an. Wer lieber zwischen den Zeilen liest und sich die Gefühlswelt der Charaktere durch Andeutungen herleitet, ist in diesem Genre und damit auch bei diesen beiden Romanen falsch. Beide Romane folgen genretypischen Erzählmustern, die ein Happy End versprechen und liefern. Wohin die Reise geht, ist also von Beginn an klar, auch wenn auf dem Weg noch ein paar Plottwists lauern.

Kleine Abzüge gibt’s in der B-Note. Während der Captain-Obvious-Erzählstil Geschmacksfrage sein mag, sind einige Stilblüten in «Crushing Souls» schwer zu verzeihen. Anglizismen wie «mein Herz sank», unsaubere Formulierungen («Bienenhofstaat») und hin und wieder Rechtschreibfehler (Engeneering) hätte ein Lektorat rausfischen müssen. Das ist im zweiten Teil der Serie deutlich besser.

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Wahls F1 ist weiblicher

Es fällt auf, dass die Formel-1-Welt bei Wahl weiblicher und diverser ist als in der Realität (auch wenn es auch bei Wahl keine weibliche F1-Pilotin gibt). Kein Zufall, wie Wahl verrät: «Es ist wichtig, zu zeigen, dass die Türen offenstehen, dass es Möglichkeiten gibt. Sichtbarkeit, Awareness, das Zeichen: ihr könntet auch diesen Weg wählen. Repräsentation ist wichtig und war mir beim Schreiben sehr wichtig.» 95 Prozent ihrer Leserschaft ist weiblich, schätzt Wahl.

Fassen wir also zusammen: Die «Driven Dreams»-Dilogie spielt in einer fiktionalisierten, aber an der echten angelehnten und sehr gut recherchierten Formel-1-Welt. Der Blick hinter die Kulissen fühlt sich trotz der kreativen Freiheit, die sich Wahl genommen hat, authentisch an. Die Details stimmen, in der Romanwelt ist viel echte Formel 1 zu spüren.