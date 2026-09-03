Droht in Monza das Energie-Desaster? Das sagt F1-Superstar Max Verstappen

In Monza erwartet die Formel-1-Stars eine besonders grosse Herausforderung. Denn der Kult-Kurs im Königlichen Park bietet lange geraden und nur wenige Kurven, die harten Bremszonen, in denen die Batterie aufgeladen werden kann, sind rar, und deshalb wissen Fahrer und Ingenieure gleichermassen, dass das Energie-Management ein besonders grosses Thema sein wird.

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Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der die neuen Motoren und ihre Auswirkungen aufs Fahren bereits mehrfach hart kritisiert hat, prophezeit: «Es wird wirklich schmerzhaft werden, aber ich will da auch nicht zu negativ sein. Es ist, wie es ist, ich habe mich auch mental darauf vorbereitet. Es wird etwas anders als gewohnt werden, denn wir können nicht einfach Vollgas geben. Du musst vorsichtig mit dem Gas umgehen, darum wird sich alles drehen.»

Dass die Verantwortlichen des Sports versuchen, entsprechende Anpassungen vorzunehmen, kommentiert der 28-jährige Niederländer folgendermassen: «Man versucht, etwas besser zu machen, aber besser heisst nicht, dass man es richtig hinbekommt. Wir sind weit davon entfernt, das Problem aus der Welt geschaffen zu haben. Aber natürlich geben die FIA und die Formel 1 ihr Bestes, um mit der Situation so gut wie möglich umzugehen.»

«Ich erwarte keine Wunder hier, denn auf dieser Art von Strecke wird es sicherlich schwierig mit der Energie. Und die Gegner um uns bringen derzeit ihre Motor-Upgrades ans Auto. Wir selbst waren schon zuvor im Hintertreffen. Und ich gehe davon aus, dass sich da derzeit auch nicht viel ändern lässt. Aber wir können mehr über das Auto in Erfahrung bringen und auch schon schauen, was wir im nächsten Jahr anders haben wollen», ergänzt der 71-fache GP-Sieger.

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