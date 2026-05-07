Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Duell gegen SuperGT-Profi im Regen: Max Verstappen auf Anhieb schneller

Dass Max Verstappen zu den besten Racern der Welt gehört, beweist er immer wieder in der Formel 1. Der Red Bull Racing-Star kann aber auch in anderen Autos glänzen, wie er einmal mehr gezeigt hat.

Formel 1

Formel-1-Star Max Verstappen gab zum ersten Mal in einem GT500-Renner Gas
Formel-1-Star Max Verstappen gab zum ersten Mal in einem GT500-Renner Gas
Foto: Red Bull Content Pool
Formel-1-Star Max Verstappen gab zum ersten Mal in einem GT500-Renner Gas
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Max Verstappen schafft es immer wieder, die Zuschauer zu begeistern. Dafür braucht er nicht einmal das schnellste Auto im Feld. In Miami musste sich der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team mit dem fünften Platz begnügen. Dennoch sorgte er für hochgezogene Augenbrauen, als er sich in seinem GP-Renner nach dem Start drehte und gleich weiterfuhr – sodass der Zeitverlust so gering wie möglich ausfiel.

Werbung

Werbung

Trotz nasser Bahn ging Max Verstappen gleich ans Limit
Trotz nasser Bahn ging Max Verstappen gleich ans Limit
Foto: Red Bull Content Pool
Trotz nasser Bahn ging Max Verstappen gleich ans Limit
© Red Bull Content Pool

Dass er auch in anderen Serien schnell ist, zeigt Max bei seinen Ausflügen in die GT-Welt. Und unlängst stellte er sich einer besonderen Herausforderung: Auf dem Fuji Speedway trat er im Zeit-Duell gegen einen SuperGT-Profi im GT500-Boliden an – und das auf nasser Bahn. Es waren die ersten Runden, die der vierfache Champion in einem SuperGT-Auto drehte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

SuperGT-Profi gibt Gas

Sein Gegner war Atsushi Miyake, der seit Jahren in der SuperGT unterwegs ist und als Erster Gas geben durfte. Seine erste schnelle Runde beendete der Japaner in 1:45,453 min. Der zweite Versuch fiel mit 1:44,075 min deutlich schneller aus. In allen Sektoren konnte er sich verbessern.

Werbung

Werbung

Verstappen war danach an der Reihe und nachdem er zunächst Mühe hatte, loszufahren, fand er sich schnell zurecht und ging auch gleich ans Limit – und darüber hinaus. Ein Ausritt blieb ohne Folgen und Verstappen gab daraufhin richtig Gas. Die erste Rundenzeit des vierfachen Weltmeisters lag mit 1:44,142 min knapp über der Messlatte, die Miyake gelegt hatte.

Überlegener Auftritt vom vierfachen Formel-1-Weltmeister

Danach schaffte es Verstappen, die nasse Bahn in 1:42,290 min zu umrunden! Miyake erklärte anerkennend: «Er ist ein Meister seines Fachs, ein Weltmeister. Und da ich das Auto mit ihm geteilt habe, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie überragend er am Steuer ist.»

«Ich sah meine erste Runde und dachte, dass es noch besser geht. Dann habe ich eine 1:42er-Zeit geschafft und dann wurde der Regen stärker. In einigen Ecken war es wirklich knifflig», schilderte Verstappen, der sich gleich für die Idee begeistern liess, die Fahrt im GT500-Renner im nächsten Jahr zu wiederholen. «Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal auf trockener Bahn stattfinden wird», sagte er dazu.

Das Video zum Duell gibt's hier zu sehen:

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

51

5

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM