Ehrlicher Rückblick: Oscar Piastris Weihnachtsgruss an die Formel-1-Fans

Lange durfte sich Oscar Piastri grosse Hoffnungen auf den diesjährigen WM-Titel machen, denn der Australier startete stark in seine dritte Formel-1-Saison. Doch eine Reihe von mittelmässigen Auftritten, gepaart mit fehlendem Glück in einigen Situationen, sorgten in Mexiko für einen Wechsel an der Spitze der WM-Wertung, die nunmehr sein McLaren-Teamkollege Lando Norris belegte.

Piastri rutschte in der Folge noch hinter Max Verstappen, und schloss die WM als Gesamtdritter hinter dem neuen Weltmeister Norris und dem vierfachen Champion aus dem Red Bull Racing Team. Entsprechend bitter schmeckte die Pille, die der 24-Jährige damit schlucken musste.

In seinem Weihnachtsgruss an seine Fans, den er in den sozialen Medien veröffentlicht hat, wirft Piastri nun einen Blick auf die vergangene Saison und erklärt: «Es war ganz offensichtlich eine grossartige Saison, aer auch eine harte. Ich habe viele Lektionen gelernt und nehme die Erkenntnisse mit für die Zukunft, die ich mit Aufregung erwarte.»

Der neunfache GP-Sieger verpasste es auch nicht, sich bei seinen Fans für die anhaltende Unterstützung zu bedanken. Und er gestand auch: «Ich freue mich auf das, was kommt, gleichzeitig bin ich aber auch glücklich, dass ich nun zuhause sein kann.»

