Ein exklusiver Klub: Verstappen mit Alonso, Hamilton, Leclerc und Norris
Max Verstappen tritt am 23. August 2026 vorderhand zum letzten Mal zum Heim-GP an, auf der Rennstrecke von Zandvoort. Er hat erreicht, was ihn mit vier anderen GP-Assen verbindet verbindet.
Max Verstappen kann behaupten, was nur wenige Formel-1-Fahrer von sich sagen könnten: Er hat 2026 gewissermassen fünf Heim-GP!
Da ist zunächst mal der Grosse Preis der Niederlande, 2026 vorderhand zum letzten Mal ausgetragen, hier konnte Max von 2021 bis 2023 drei Mal in Folge gewinnen.
Verstappen ist in Belgien geboren, daher ist Spa für ihn ebenfalls ein Heimrennen. Auf dem Ardennenkurs siegte Max ebenfalls von 2021 bis 2023.
Dann könnte er Monaco hinzurechnen, denn er lebt mit Kelly Piquet und den Kindern in Monte Carlo. Im Fürstentum trumphierte der Red Bull Racing-Fahrer 2021 und 2023.
Zum erweiterten Kreis der Heimrennen gehören Silverstone (als Sitz seines Rennstalls Red Bull Racing), Sieg 2023, und Österreich als Heimat von Red Bull, mit den Siegen 2018, 2019, 2021 und 2023, dazu ein Volltreffer beim Steiermark-GP 2021.
Wir sehen: Max Verstappen hat das Karriereziel Heimerfolg grossflächig abgehakt, da sieht es bei anderen Piloten ganz anders aus.
Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert hat mir einmal gesagt: «Als Formel-1-Pilot willst du zwei Grands Prix unbedingt gewinnen – dein Heimrennen und einen der grossen Klassiker, also sagen wir Monza oder Silverstone.»
Der Engländer machte da eine Punktlandung. Seine drei Siege: Silverstone 1995, Monza 1995 sowie Nürburgring 1999, also Heim-GP-Siege und drei Klassiker abgehakt, Respekt!
Von den 22 GP-Fahrern im Startfeld 2026 haben sieben Piloten keine Möglichkeit auf einen Heimsieg, denn es gibt derzeit keinen Formel-1-WM-Lauf in Finnland, Argentinien, Neuseeland, Frankreich oder Thailand.
Lediglich fünf der 13 GP-Sieger im Feld haben ihr Heimrennen gewinnen können: Der Niederländer Max Verstappen (2021 bis 2023), der Monegasse Charles Leclerc (2024), der Brite Lewis Hamilton (2008, 2014 bis 2017, 2019 bis 2021 sowie 2024, neun Siege!), der Brite Lando Norris (2025) sowie der Spanier Fernando Alonso (Barcelona 2006 und 2013, dazu Valencia 2012).
Und wie gut haben die anderen Fahrer beim Heimrennen abgeschnitten? Hier unsere Übersicht.
Kimi Antonelli (Italien): Neunter 2025
Lewis Hamilton (Grossbritannien): Sieger 2008, 2014 bis 2017, 2019 bis 2021 sowie 2024
George Russell (Grossbritannien): Zweiter 2026
Charles Leclerc (Monaco): Sieger 2024
Lando Norris (Grossbritannien): Sieger 2025
Max Verstappen (Niederlande): Sieger 2021 bis 2023
Oscar Piastri (Australien): Vierter 2024
Isack Hadjar (Frankreich): kein Heimrennen
Liam Lawson (Neuseeland): kein Heimrennen
Pierre Gasly (Frankreich): Siebter 2021
Arvid Lindblad (Grossbritannien): Siebter 2026
Franco Colapinto (Argentinien): kein Heimrennen
Oliver Bearman (Grossbritannien): Elfter 2025
Gabriel Bortoleto (Brasilien): Ausfall 2025
Carlos Sainz (Spanien): Vierter 2022
Alex Albon (Thailand): kein Heimrennen
Esteban Ocon (Frankreich): Achter 2022
Nico Hülkenberg (Deutschland): Fünfter 2018
Fernando Alonso (Spanien): Sieger Barcelona 2006 und 2013 sowie Valencia 2012
Valtteri Bottas (Finnland): kein Heimrennen
Lance Stroll (Kanada): Siebter 2024
Sergio Pérez (Mexiko): Dritter 2021 und 2022
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach