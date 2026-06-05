Equal Racing Day am Red Bull Ring: Vollgas für die Chancengleichheit

Mehr Sichtbarkeit und Chancengleichheit im Frauensport in Österreich – das ist das Ziel der Initiative «Equal Play», die «win2day» zusammen mit den Österreichischen Lotterien ins Leben gerufen hat, um auf strukturelle Benachteiligungen aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, welches Potenzial entsteht, wenn den Frauen im Sport jene Aufmerksamkeit zukommt, die sie auch verdienen.

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Und kaum eine Sportart ist bis heute so männlich geprägt wie der Motorsport. Frauen sind im Spitzenbereich weiterhin massiv unterrepräsentiert, Sichtbarkeit fehlt ebenso wie strukturelle Fördermodelle und klare Entwicklungspfade. Genau hier setzt «Equal Play» an.

Enormes Potenzial im Motorsport

Erwin van Lambaart, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Lotterien, erklärt: ««Mit Equal Play wollen wir nicht nur Aufmerksamkeit schaffen, sondern konkrete Zukunftsthemen im Sport sichtbar machen. Gerade im Motorsport sehen wir enormes Potenzial – aber auch strukturelle Hürden, die bis heute bestehen. Unser Ziel ist es, Sichtbarkeit und Vorbilder zu schaffen und jene Menschen zusammenzubringen, die aktiv an Veränderung arbeiten.»

Beim «Equal Racing Day», der am 1. Juni 2026 am und auf dem Red Bull Ring stattfand, stand deshalb die Frage im Mittelpunkt: Warum sehen wir trotz Talent, Leistungsfähigkeit und wissenschaftlicher Erkenntnisse noch immer so wenige Frauen an der Spitze des Motorsports? Dieser gingen heimische Motorsport-Grössen wie Corinna Kamper-Campisi und Alexander Wurz, Österreichs Nachwuchshoffnung Ivonn Simeonova, Vertreterinnen des internationalen Förderprogamms «More than Equal» und prominenten Unterstützer und Unterstützerinnen wie Virginia Ernst, Conny Kreuter, Thomas Muster und Jakob Seeböck nach, zudem wurde Rennluft geschnuppert.

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«Die Diskussion darüber, ob Frauen Motorsport auf höchstem Niveau betreiben können, sollte längst vorbei sein. Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern ob Talente früh erkannt, professionell gefördert und auf ihrem Weg unterstützt werden», stellte Alexander Wurz, ehemaliger Formel-1-Fahrer und Motorsport-Experte, klar.

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More than Equal: Wissenschaft statt Vorurteile

Die internationale Initiative «More than Equal», von Karel Komárek und David Coulthard ins Leben gerufen, beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Ihr Ziel: die erste weibliche Formel-1-Weltmeisterin zu entwickeln. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen dabei klar: Frauen bringen die körperlichen und kognitiven Voraussetzungen für Spitzenleistungen im Motorsport mit. Die grössten Hürden liegen oft nicht im Talent, sondern im System – etwa bei Sichtbarkeit, Zugängen, Förderung, Netzwerken und Finanzierung.

«Die wissenschaftliche Evidenz zeigt klar, dass Frauen das Potenzial für Spitzenleistungen im Motorsport mitbringen. Die Herausforderung besteht nicht darin, Talent zu finden, sondern darin, die richtigen Entwicklungswege, Förderstrukturen und Chancen zu schaffen, damit sich dieses Potenzial entfalten kann“, erklärte Dr. Fran Longstaff, Chief Innovation Officer bei «More than Equal».

Sichtbarkeit als Motor für Veränderung

Auch Corinna Kamper-Campisi sieht die grössten Herausforderungen weniger auf der Rennstrecke: «Wer heute im Motorsport erfolgreich sein möchte, braucht Talent, harte Arbeit und das richtige Umfeld. Gerade für junge Fahrerinnen ist Sichtbarkeit entscheidend, denn sie schafft Vorbilder, Aufmerksamkeit und letztlich auch neue Möglichkeiten», ist sich die ehemalige Rennfahrerin sicher.

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Kommt die erste weibliche Formel 1 Weltmeisterin aus Österreich?

Mit Nachwuchshoffnung Ivonn Simeonova, die Teil des «More than Equal» Förderprogramms ist, wurde beim «Equal Racing Day» gleichzeitig sichtbar, dass bereits eine neue Generation an Talenten heranwächst – eine Generation, die nicht mehr nur um Sichtbarkeit kämpft, sondern um den Weg an die Spitze.

«Programme wie 'More than Equal' zeigen jungen Fahrerinnen, dass grosse Träume im Motorsport realistisch sein können. Für meine Generation ist es wichtig zu sehen, dass es Menschen gibt, die an uns glauben und uns auf diesem Weg unterstützen. Und mein Ziel ist klar: Ich möchte die erste weibliche Formel-1-Weltmeisterin werden», zeigte sich Ivonn Simeonova selbstbewusst.

Der Equal Racing Day war keine klassische Motorsport-Veranstaltung, sondern eine Plattform für gesellschaftliche Veränderung, Sichtbarkeit und Zukunftsperspektiven im Sport. Denn die Zukunftsfrage lautet nicht mehr, ob Frauen im Motorsport mithalten können – sondern wie lange sich der Motorsport noch leisten kann, auf dieses Potenzial zu verzichten.