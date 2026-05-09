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Erfolgsfaktor Renningenieur: Teamchef Toto Wolff lobt Pete Bonnington:

Wenn WM-Leader Kimi Antonelli Gas gibt, hat er Pete «Bono» Bonnington im Ohr. Der Brite ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, wie auch Teamchef Toto Wolff weiss. Er lobt den Renningenieur für seine Arbeit.

Formel 1

Pete «Bono» Bonnington weiss, wie er mit Kimi Antonelli umgehen muss
Pete «Bono» Bonnington weiss, wie er mit Kimi Antonelli umgehen muss
Foto: Bearne / XPB Images
Pete «Bono» Bonnington weiss, wie er mit Kimi Antonelli umgehen muss
© Bearne / XPB Images

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Kimi Antonelli hat erst eine ganze Formel-1-Saison bestritten, dennoch führt er bereits die Weltmeisterschaft in diesem Jahr an. Der Teenager aus dem Mercedes-Team machte schon vor seinem Formel-1-Aufstieg mit Gesamtsiegen in verschiedenen Nachwuchsklassen auf sich aufmerksam. In seinem ersten Formel-1-Jahr meisterte er den Druck, der auf seinen jungen Schultern lastete, weil er als Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton besonders im Rampenlicht stand. Und am Ende des Jahres hatte er bereits drei GP-Podestplätze erzielt.

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Der erste Grand-Prix-Sieg des sympathischen Lockenkopfs erfolgte in dieser Saison beim zweiten Grand Prix in China. Dieses Kunststück wiederholte er beim darauffolgenden Kräftemessen in Japan, wo er auch die WM-Führung übernahm. Und auch im jüngsten Grand Prix in Miami konnte der 19-jährige Italiener die Konkurrenz hinter sich lassen. Damit hat er seine WM-Führung auf 20 Punkte ausgebaut.

Anteil an den starken Auftritten des Ausnahmekönners aus Bologna hat auch Pete «Bono» Bonnington, der als Renningenieur von Kimi für die nötige Schützenhilfe von der Boxenmauer sorgt und beruhigend auf den jungen Racer einwirkt, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Der Brite wird dafür auch von Teamchef Toto Wolff gelobt, der in Miami nach dem Fallen der Zielflagge sagte: «Bono hat von den ganz Grossen gelernt, von Schumacher bis Hamilton, dessen Renningenieur er viele Jahre lang war.»

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«Nun ist er bei Kimi und als dieser die Streckengrenzen bereits zwei Mal überschritten hatte, sagte ich ihm: 'Einmal mehr und ich schalte mich am Funk ein.' Aber Bono meinte: 'Nein, überlass das mir.' Das zeigt, dass er sehr gut weiss, wie er so etwas handhaben muss. Das ist auch gut so, und er hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen», fuhr der 54-jährige Österreicher fort.

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Team

Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

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