Erste Bilder: Das ist der Look von Max Verstappens Red Bull Racing-Auto

Als erste Formel-1-Rennställe haben Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls ihre Lackierungen für die Saison 2026 enthüllt. Zum Start der Präsentation, die in Detroit in der Michigan Central Station über die Bühne ging, gab sich zuerst Bill Ford die Ehre. Der Urenkel des grossen Henry Ford und Vorsitzende des Aufsichtsrats sprach über die Partnerschaft mit Red Bull Racing und erklärte: «Vor 125 Jahren gewann mein Urgroßvater Henry Ford hier in Detroit ein Rennen, das zur Gründung der Ford Motor Company beitrug. Heute Abend ehren wir dieses Vermächtnis, indem wir unsere Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports feiern. Ford blickt auf eine lange Geschichte in der Formel 1 zurück. Jetzt sind wir hier, um gemeinsam mit Red Bull das nächste Kapitel zu schreiben.»

«Für mich ist das eine sehr persönliche Angelegenheit. Unser Familienname steht weltweit auf all unseren Produkten, daher verlangen wir Spitzenleistungen und fahren Rennen, um zu gewinnen. Und deshalb bin ich so stolz darauf, dass die nächste Generation unserer Familie jetzt bei Ford arbeitet, darunter auch mein Sohn Will, der in der Leitung von Ford Racing mitarbeitet», fügte der 68-Jährige an.

Danach durften die anwesenden Journalisten Ford-CEO Jim Farley und Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies auf der Bühne begrüssen. «Das ist ein historischer Augenblick für uns, wir setzen die grössten Änderungen in der Geschichte der Formel 1 um, zudem werden wir erstmals mit unserem eigenen Motor antreten, zusammen mit unserem Partner Ford, der seit den frühen Stunden der Entstehung dabei war.»

Der Look des RB22 unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger-Design Foto: Red Bull Content Pool Der Look des RB22 unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger-Design © Red Bull Content Pool

Ben Hodgkinson, Technikchef von Motorenhersteller Red Bull Ford Powertrains wurde aus dem Werk in Milton Keynes zugeschaltet. Der Grund für seine physische Absenz liegt auf der Hand. «Jetzt geht es hier ums Eingemachte, deshalb kann ich leider nicht live dabei sein», erklärte der Ingenieur, und verriet: «Wir absolvieren hier gerade ein paar virtuelle Runden in Barcelona, um an der Kalibrierung zu arbeiten und die Laufleistung zu verbessern.»

«Wir mussten drei Fabriken bauen, alle Anlagen in Betrieb nehmen, modernste Einrichtungen, die wir hier in Milton Keynes haben, und das ist eine absolut grossartige Entscheidung von Red Bull. Ich denke, das ist die Art von Projekt, die nur jemand wie Red Bull in Angriff nehmen würde. Die Partnerschaft mit Ford unterstützt das absolut», fügte der Ingenieur an.

Verstappen, Hadjar und Mekies durften bei der Enthüllung nicht fehlen Foto: Getty Images Verstappen, Hadjar und Mekies durften bei der Enthüllung nicht fehlen © Getty Images

Der erste Formel-1-Motor aus dem Red Bull Ford Powertrains-Werk trägt den Namen DM01, ein Knicks vor «Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz, dem 2022 verstorbenen Gründer von Red Bull, wie Mekies betonte: «Das ist ein Tribut an Herrn Mateschitz, denn das ist seine Vision.»

Das Red Bull-Logo hat einen weissen Hintergrund – das gefällt Verstappen Foto: Red Bull Content Pool Das Red Bull-Logo hat einen weissen Hintergrund – das gefällt Verstappen © Red Bull Content Pool

Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali war dabei und sprach über die umfassenden Regeländerungen, die für eine neue Generation von Autos und Antriebseinheiten sorgt. Der Italiener erklärte: «Wie immer, wenn es eine grosse Regeländerung gibt, ist das ein Moment, in dem der Sport neues Blut, neue Energie, neue Ideen und eine neue Art des Wettbewerbs findet. Und glauben Sie mir, dieses Jahr wird ein grossartiges Jahr werden. Es gibt so viele neue Dinge, so viele Dinge, die vielen Leuten Kopfzerbrechen bereitet hat.»

Blaue Göttin: Der Red Bull Racing-Renner hat einen neuen Blauton bekommen Foto: Red Bull Content Pool Blaue Göttin: Der Red Bull Racing-Renner hat einen neuen Blauton bekommen © Red Bull Content Pool

Nachdem weitere Ingenieure zu Wort kamen, wurde endlich die neue Lackierung des Red Bull Racing-Renners RB22 präsentiert. Das Auto bleibt blau, ist aber in einem anderen Ton gehalten – und glänzt auch wieder, nachdem es die letzten Jahre in matten Farben gehalten war. Max Verstappen, der zusammen mit seinem neuen Teamkollegen Isack Hadjar auf die Bühne geholt wurde, um den Schleier zu lüften, erklärte: «Ich denke, die Lackierung ist viel besser, mir gefällt der Glanz und auch das Blaue – das ist meine Lieblingsfarbe – und der weisse Hintergrund des Red Bull-Logos, das macht alles sehr modern und frisch.»

Hadjar ergänzte: «Ich liebe den neuen und doch traditionellen Look, er ist supercool. Es ist eine neue Ära für mich und es ist ziemlich verrückt, dass das Team und der gesamte Sport gleichzeitig in eine neue Ära eintreten. Das alles fühlt sich sehr besonders an.»