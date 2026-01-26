Erste Bilder: McLaren MCL40-Mercedes von Norris/Piastri in Schwarz-Silber!
Zum Wintertestbeginn in Spanien hat Konstrukteurs-Weltmeister McLaren erste Bilder des Modells MCL40 veröffentlicht. Shakedown mit Lando Norris/Oscar Piastri heute 26. Januar – ohne Papaya!
Aus zwei mach drei: McLaren will mit dem Rennwagen des Typs MCL40 den dritten Konstrukteurs-WM-Titel in Folge erringen. Am Morgen des 26. Januar hat der zweitälteste Formel-1-Rennstall (nach McLaren) erste, Computer-generierte Bilder des Modells MCL40 von Lando Norris und Oscar Piastri veröffentlicht.
Kleine Überraschung: So wie andere Rennställe wird McLaren mit einer besonderen Test-Lackierung auf die Bahn gehen. Von Papaya keine Spur, stattdessen viel Schwarz und Silber.
McLaren-Chefdesigner Rob Marshall sagt: «Wir haben ungefähr an Ostern 2024 mit der Arbeit am MCL40 begonnen, als die Regeln so gut wie feststanden. Wir haben bald gemerkt – die Regeländerung ist so umfassend, dass davon so gut wie alle Bauteile des neuen McLaren davon betroffen sind.»
Viele Fans gehen davon aus: Was wir auf ersten Bildern sehen, das hat nichts damit zu tun, was in Barcelona auf die Bahn kommt oder später beim Bahrain-Test oder danach beim Saisonauftakt in Australien. Und besonders bei Computer-generierten Bildern sollten wir argwöhnisch sein.
Rob Marshall hingegen meint: «Was die Fans von uns in Spanien und in Bahrain sehen, das wird fast alles so in Australien auf die Bahn kommen. Der Grund dafür ist – wir müssen den neuen Rennwagen zunächst mal verstehen. Und wir gucken natürlich auch links und rechts, wie die Gegner die Regeln interpretiert haben. Wir wollen den Wagen durch und durch verstehen. Zu früh ganz viele Evo-Teile ans Auto zu bringen, das halte ich für einen Riesenfehler.»
McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir je eine so knappe Winterpause hatten. Es fühlt sich an, als wäre die Saison 2025 eben erst zu Ende gegangen, und nun bringen wir in wenigen Tagen das 2026er Auto auf die Bahn.»
«Wir absolvieren die erste Probefahrt in Spanien noch am ersten Tag, dann aber werden wir nicht mehr auf die Bahn gehen. Der richtige Test fängt für uns am zweiten oder dritten Barcelona-Testtag an, um uns so viel Zeit als möglich zum Entwickeln zu geben. Jedes Team darf in Spanien an drei der fünf Tage testen, den so genannten Shakedown ausgenommen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach