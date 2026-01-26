Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Erste Bilder: McLaren MCL40-Mercedes von Norris/Piastri in Schwarz-Silber!

Zum Wintertestbeginn in Spanien hat Konstrukteurs-Weltmeister McLaren erste Bilder des Modells MCL40 veröffentlicht. Shakedown mit Lando Norris/Oscar Piastri heute 26. Januar – ohne Papaya!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Erste Bilder vom McLaren MCL40
Erste Bilder vom McLaren MCL40
Foto: McLaren
Erste Bilder vom McLaren MCL40
© McLaren

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Aus zwei mach drei: McLaren will mit dem Rennwagen des Typs MCL40 den dritten Konstrukteurs-WM-Titel in Folge erringen. Am Morgen des 26. Januar hat der zweitälteste Formel-1-Rennstall (nach McLaren) erste, Computer-generierte Bilder des Modells MCL40 von Lando Norris und Oscar Piastri veröffentlicht.

Werbung

Werbung

Kleine Überraschung: So wie andere Rennställe wird McLaren mit einer besonderen Test-Lackierung auf die Bahn gehen. Von Papaya keine Spur, stattdessen viel Schwarz und Silber.

Der Wagen von Lando Norris und Oscar Piastri
Der Wagen von Lando Norris und Oscar Piastri
Foto: McLaren
Der Wagen von Lando Norris und Oscar Piastri
© McLaren

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

McLaren-Chefdesigner Rob Marshall sagt: «Wir haben ungefähr an Ostern 2024 mit der Arbeit am MCL40 begonnen, als die Regeln so gut wie feststanden. Wir haben bald gemerkt – die Regeländerung ist so umfassend, dass davon so gut wie alle Bauteile des neuen McLaren davon betroffen sind.»

Werbung

Werbung

McLaren fährt in Spanien mit einer besonderen Lackierung
McLaren fährt in Spanien mit einer besonderen Lackierung
Foto: McLaren
McLaren fährt in Spanien mit einer besonderen Lackierung
© McLaren

Viele Fans gehen davon aus: Was wir auf ersten Bildern sehen, das hat nichts damit zu tun, was in Barcelona auf die Bahn kommt oder später beim Bahrain-Test oder danach beim Saisonauftakt in Australien. Und besonders bei Computer-generierten Bildern sollten wir argwöhnisch sein.

Fast kein Papaya, viel Schwarz und Silber
Fast kein Papaya, viel Schwarz und Silber
Foto: McLaren
Fast kein Papaya, viel Schwarz und Silber
© McLaren

Rob Marshall hingegen meint: «Was die Fans von uns in Spanien und in Bahrain sehen, das wird fast alles so in Australien auf die Bahn kommen. Der Grund dafür ist – wir müssen den neuen Rennwagen zunächst mal verstehen. Und wir gucken natürlich auch links und rechts, wie die Gegner die Regeln interpretiert haben. Wir wollen den Wagen durch und durch verstehen. Zu früh ganz viele Evo-Teile ans Auto zu bringen, das halte ich für einen Riesenfehler.»

Werbung

Werbung

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir je eine so knappe Winterpause hatten. Es fühlt sich an, als wäre die Saison 2025 eben erst zu Ende gegangen, und nun bringen wir in wenigen Tagen das 2026er Auto auf die Bahn.»

«Wir absolvieren die erste Probefahrt in Spanien noch am ersten Tag, dann aber werden wir nicht mehr auf die Bahn gehen. Der richtige Test fängt für uns am zweiten oder dritten Barcelona-Testtag an, um uns so viel Zeit als möglich zum Entwickeln zu geben. Jedes Team darf in Spanien an drei der fünf Tage testen, den so genannten Shakedown ausgenommen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien