Schon im Rahmen des brasilianischen WM-Laufs hagelte es Strafversetzungen, und das wird in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi so weitergehen – denn viele Fahrer sind am Limit, was das Jahreskontingent an Motorenteilen angeht.

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In der Nacht auf Mittwoch hat McLaren bestätigt: In den Rennwagen von Oscar Piastri wird in Las Vegas ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut, nachdem es in Interlagos ein Zuverlässigkeitsproblem gab. Da dies sein fünfter Motor der Saison ist, wird er eine Strafe von zehn Rängen zurück in der Staraufstellung erhalten. Beide McLaren werden mit verbesserten Mercedes-Motoren ausgerüstet, dies im Rahmen des FIA-Programms ADUO.

ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. ADUO soll dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance erhalten, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens zwei Prozent beim Verbrenner wird Herstellern Entwicklungsspielraum gewährt.

McLaren hat 2024 und 2025 die Konstrukteurs-WM gewonnen, seit Brasilien steht fest: Der neue Champion heisst Mercedes. Für McLaren geht es nun darum, wenigstens noch P3 an Land zu ziehen. Die Papaya-Truppe steht bei 398 Punkten, überholt von Red Bull Racing (415), und Ferrari ist mit 510 Zählern ohnehin enteilt.

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Der Fokus von McLaren liegt ferner darauf, jede verbleibende Gelegenheit optimal zu nutzen, schon für 2027 zu üben. Das Team wird weitere Entwicklungen am MCL40 mitbringen, die darauf zielen, den Luftwiderstand zu verringern und die Top-Speed zu erhöhen – etwa in Form eines neuen Unterbodens. Ob diese neuen Teile über die ersten zwei freien Trainings hinaus an den Wagen bleiben, ist noch ungewiss.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Diese Arbeit spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung dessen, was als nächstes kommt. Das Design und die Entwicklung des Autos für 2027 sind bereits im vollen Gange im McLaren Technology Centre, und die aus dem MCL40 gewonnenen Erkenntnisse werden im Verlauf dieses Programms von unschätzbarem Wert sein.