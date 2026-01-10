Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Erster Einsatz mit dem R26: Audi zeigt Bilder vom Filmtag in Barcelona

Als erstes Formel-1-Team hat Audi den GP-Renner für die anstehende Saison auf die Strecke gebracht – im Rahmen eines Filmtages. Nun haben die Deutschen die ersten Bilder davon veröffentlicht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Audi hat die ersten Kilometer mit dem R26 zurückgelegt
Audi hat die ersten Kilometer mit dem R26 zurückgelegt
Foto: Instagram/audif1/screenshot
Audi hat die ersten Kilometer mit dem R26 zurückgelegt
© Instagram/audif1/screenshot

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Was die offizielle Präsentation für die Saison 2026 angeht, lässt sich Audi noch etwas Zeit. Erst am 20. Februar wird der neue Dienstwagen von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in Berlin enthüllt. Die Streckenpremiere mit dem R26 hat das Team des deutschen Autobauers aber bereits absolviert.

Werbung

Werbung

Am gestrigen Freitag ging das Team vor den Toren der spanischen Metropole Barcelona auf die Strecke. Der Einsatz fand im Rahmen eines Filmtages statt und deshalb durften nicht mehr als 200 Kilometer zurückgelegt werden. Das entspricht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya etwas mehr als 42 Runden.

Das Streckendebüt des R26 fand hinter verschlossenen Türen statt – dennoch machten im Laufe des Tages in den sozialen Medien die ersten Aufnahmen des GP-Renners auf der Bahn die Runde. Nun hat das Team selbst auf dem eigenen Instagram-Kanal auch schon ein paar Fotos vom Einsatz veröffentlicht, auf zweien davon ist sogar das Auto zu sehen, allerdings ist nicht viel zu erkennen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Gefahren wurde mit einer schwarzen Lackierung, wie die Bilder zeigen, am Steuer sassen sowohl Hülkenberg als auch Bortoleto, wie dem dazugehörigen Test zu entnehmen ist. Denn das Team offenbart: «Ein Meilenstein wurde in Barcelona erreicht, als der R26 zum ersten Mal auf die Strecke kam. Der erste Tag. Die ersten Runden. Und die erste Gelegenheit für unsere Fahrer, das Auto zu erleben. Der Weg in die Zukunft beginnt genau hier.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien