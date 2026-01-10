Erster Einsatz mit dem R26: Audi zeigt Bilder vom Filmtag in Barcelona

Was die offizielle Präsentation für die Saison 2026 angeht, lässt sich Audi noch etwas Zeit. Erst am 20. Februar wird der neue Dienstwagen von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in Berlin enthüllt. Die Streckenpremiere mit dem R26 hat das Team des deutschen Autobauers aber bereits absolviert.

Werbung

Werbung

Am gestrigen Freitag ging das Team vor den Toren der spanischen Metropole Barcelona auf die Strecke. Der Einsatz fand im Rahmen eines Filmtages statt und deshalb durften nicht mehr als 200 Kilometer zurückgelegt werden. Das entspricht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya etwas mehr als 42 Runden.

Das Streckendebüt des R26 fand hinter verschlossenen Türen statt – dennoch machten im Laufe des Tages in den sozialen Medien die ersten Aufnahmen des GP-Renners auf der Bahn die Runde . Nun hat das Team selbst auf dem eigenen Instagram-Kanal auch schon ein paar Fotos vom Einsatz veröffentlicht , auf zweien davon ist sogar das Auto zu sehen, allerdings ist nicht viel zu erkennen.

Gefahren wurde mit einer schwarzen Lackierung, wie die Bilder zeigen, am Steuer sassen sowohl Hülkenberg als auch Bortoleto, wie dem dazugehörigen Test zu entnehmen ist. Denn das Team offenbart: «Ein Meilenstein wurde in Barcelona erreicht, als der R26 zum ersten Mal auf die Strecke kam. Der erste Tag. Die ersten Runden. Und die erste Gelegenheit für unsere Fahrer, das Auto zu erleben. Der Weg in die Zukunft beginnt genau hier.»

Werbung

Werbung