Esteban Ocon bei Haas entlassen? Die verblüffende Liste seiner Vorgänger

Der US-amerikanische Haas-Rennstall schweigt sich dazu aus, wieso der französische GP-Sieger Estaban Ocon (30) hier in Mexiko Knall auf Fall ersetzt worden ist, durch den japanischen Reservefahrer Ryo Hirakawa (32).

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Aber Anzeichen verdichten sich, wonach Ocon nicht nur auf die Strafbank, sondern vor die Tür gesetzt wurde. Wir betonen: Ohne Stellungnahme von Haas muss das derzeit als Spekulation behandelt werden.

Ein Blick auf die vergangenen 35 Jahren zeigt: Es ist weder ungewöhnlich, noch selten, dass Piloten urplötzlich ihren Platz los sind. Dies aus ganz unterschiedlichen Gründen. Hier eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

2025: Jack Doohan (AUS), von Alpine in der laufenden Saison nach verschiedenen Unfällen und schwachen Leistungen entlassen.

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2024: Logan Seargant (USA), bei Williams nach zu vielen Crashes und schwachen Darbietungen ersetzt.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Heute Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

2024: Daniel Ricciardo (AUS), bei den Racing Bulls wegen enttäuschender Leistungen ausgetauscht.

2023: Nyck de Vries (NL), bei den Racing Bulls, damals AlphaTauri, durch obigen Daniel Ricciardo ersetzt, zu schwache Fahrten des Niederländers.

2022: Nikita Mazepin (RU), von Haas wegen geopolitischen Sachzwängen während der Wintertests ersetzt.

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2016/2017: Daniil Kvyat (RU), bei Red Bull Racing und Toro Rosso (heute Racing Bulls), degradiert oder ersetzt.

2017: Jolyon Palmer (GB), bei Renault wegen ungenügender Leistungen durch Carlos Sainz ersetzt.

2016: Rio Haryanto (RI), Platz weg bei Manor, weil das Geld alle war. War oft überfordert und erhielt den wenig schmeichelhaften Namen «Blindonesier».

2015: Kevin Magnussen (DK), nach nur einer Saison bei McLaren als Stammfahrer zum Reservisten degradiert, ein Jahr später Trennung.

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2011: Nick Heidfeld (D), Mitte der Saison bei Renault ausgetauscht gegen Bruno Senna.

2009: Sébastien Bourdais (F), bei Toro Rosso (heute die Racing Bulls) in der laufenden Saison wegen mangelnder Leistungen entlassen.

2009: Nelson Piquet jr. (BR), von Renault aufgrund von Folgen wegen des Crash-Skandals von Singapur 2008 entlassen.

2006: Yuji Ide (J), bei Super Aguri ausgewechselt – nach zahlreichen Unfällen und Superlizenz-Entzug der FIA.

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2006: Juan-Pablo Montoya (COL), Trennung von McLaren nach Kollision mit seinem Stallgefährten Kimi Räikkönen beim USA-GP.

2006: Jacques Villeneuve (CDN), in der laufenden Saison durch Reservefahrer Robert Kubica ersetzt.

2001: Heinz-Harald Frentzen (D), von Eddie Jordan wegen undurchsichtiger Gründe fallengelassen worden.

1996: Damon Hill (GB), bei Williams vor die Tür gesetzt, als Weltmeister wohlgemerkt, wegen Differenzen in Sachen Gehalt und Vertragsdauer.

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1992: Nigel Mansell (GB), bei Williams vor die Tür gesetzt, als Weltmeister wohlgemerkt, weil man sich nicht über Vertragsdetails einigen konnte.

1991: Alain Prost (F) verglich seinen Ferrari-Rennwagen mit einem Lastwagen, daraufhin wurde er von den Italienern fristlos entlassen.