GP-Sieger Esteban Ocon (Haas) vor dem Formel-1-Aus: Das ist sein Plan B

Am 30. September hat der Haas-Rennstall die herumschwirrenden Gerüchte bestätigt: Der 196-fache GP-Teilnehmer Esteban Ocon wird nicht länger beschäftigt.

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Haas hat das Folgende noch nicht verkündet, aber alles deutet darauf hin, dass für Ocon in der kommenden Saison der Brasilianer Rafael Camara fahren wird. Der 21-jährige Ferrari-Zögling fährt 2026 in der Formel 2 und liegt dort derzeit in Führung.

Für Ocon gilt: Was nun? Der WM-Achte von 2022 sagt im Fahrerlager des Marina Bay Circuit von Singapur: «Ich arbeite noch daran, wir diskutieren. Wenn ich mehr Neuigkeiten für euch habe, werde ich definitiv etwas ankündigen. Aber im Moment liegt der volle Fokus auf diesem Wochenende, weiter so mit der guten Arbeit, die wir bei den letzten paar Veranstaltungen geleistet haben, weiter Überholmanöver. Ich glaube, ich habe dieses Jahr mehr als 100 Überholmanöver gemacht, das ist also ziemlich gut.»

Und Esteban erklärt, was genau er für 2027 vorhat: «Mein Plan ist die Formel 1. Hier gehöre ich hin. Wenn ich mir die Ergebnisse anschaue und das, was ich in der Formel 1 über die Jahre alles gezeigt habe, dann verdiene ich es, weiter in der Königsklasse zu sein.»

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«Natürlich gibt es auch andere Rennkategorien, die fantastisch sind, aber ich möchte in den nächsten fünf bis sieben Jahren in der Formel 1 fahren. Das ist das Einzige, woran ich derzeit denke.»

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«Wenn ich keinen Stammplatz bekommen kann, dann würde ich mit der Rolle des Reservisten Vorlieb nehmen. Auch wenn ich keinen Platz in der Formel 1 erhalte, werde ich in keiner anderen Serie fahren.»