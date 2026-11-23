Was will uns Esteban Ocon mit diesem Social-Media-Post sagen? Ex-Haas-F1-Pilot Esteban Ocon postete am Sonntagabend nach dem Grand Prix in Las Vegas Fotos von sich selbst im Heim-Simulator, beim Training mit Hanteln und beim F1-spezifischen Training für den Nacken (und beim Zocken des Spiels GTA VI, das sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt). Dazu schrieb er: «Onward», also in etwa: «Weiter geht’s».

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Soweit nichts Ungewöhnliches für Rennfahrer – nur wurde Ocon bei Haas ja mitten in der Saison entlassen. Dem war eine Auseinandersetzung mit seinem Teamchef bei Haas, Ayao Komastu, vorausgegangen. Mitten im Mexiko-GP-Wochenende stellte Haas Ocon frei und machte deutlich: Ocon würde kein Rennen mehr für Haas fahren. Wenige Minuten nach Ocons Post wurde übrigens auch bestätigt, dass Rafael Câmara die letzten zwei GPs für Haas 2026 fahren wird .

Ocon übt F1-Strecke in Abu Dhabi

Wer genau hinschaut, erkennt: Ocon übt im Simulator die Rennstrecke in Abu Dhabi. Dort findet in knapp zwei Wochen der letzte Grand Prix der Saison statt – und der übliche Test nach der Saison, bei dem meist ein Neuling oder der dritte Fahrer eingesetzt wird.

Bereitet sich Ocon etwa auf eine Ausfahrt in Abu Dhabi vor? Den regulären Grand Prix wird er nicht fahren, dafür sind alle Cockpits belegt. Allerdings wird Ocon immer wieder für 2027 mit einem Test- und Reservefahrer-Job bei Aston Martin in Verbindung gebracht. Das Team hat mit Jak Crawford und Stoffel Vandoorne zwar bereits zwei Reservefahrer, doch haben die kaum Fahrpraxis in der aktuellen Formel 1. Ocon dagegen kennt die 2026er-Autos bestens.

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Schon früher in der Saison – vor seiner überraschenden Entlassung mitten im Rennwochenende – war bekanntgegeben worden, dass Ocon 2027 nicht für Haas fahren würde, sein Vertrag nicht verlängert werden würde. Da hatte Ocon ehrgeizig gesagt: Seine Zeit in der F1 ist noch nicht vorbei. Da kein Vollzeit-Cockpit frei werden würde, wurde über Jobs als Nummer drei spekuliert.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15