Esteban Ocon/Haas baff: Im Bahrain-Test so viel gelernt wie in Saison 2025

So einen Satz hören wir auch nicht jeden Tag nach einem Wintertest in Bahrain. Der Franzosen Esteban Ocon lobt die Arbeit mit dem US-amerikanischen Haas-Rennstall: «Wir haben in diesem Test mehr gelernt als in der ganzen Saison 2025.»

Esteban Ocon Foto: XPB Esteban Ocon © XPB

Ocon, Ungarn-GP-Sieger 2021 (damals mit Alpine), erklärt das so: «Wenn wir den Test von Barcelona und Bahrain zusammenzählen, so sind wir wahrscheinlich das Team mit den zweitmeisten Runden. Bei der Zuverlässig sind wir wirklich stark. Wir haben es geschafft, viele Informationen zu sammeln, und wir haben aus diesem Grund einen stattlichen Schritt nach vorne gemacht, was das Verständnis für den neuen Wagen angeht.»

Ocon: «Wir waren halt früh auf der Bahn»

Ocon, WM-Siebter von 2017 und 2022, glaubt, dass Haas bei der Saisonvorbereitung alles richtig macht: «Wir gehörten zu den ersten, die den neuen Rennwagen auf die Bahn brachten. Einige Teams waren nicht bereit. Wir waren es.»

