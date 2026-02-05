Esteban Ocon über böses Krücken-Gerücht: «Wie soll ich so Formel 1 fahren?»

Der US-amerikanische Rennstall Haas hat beim ersten Formel-1-Wintertest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen soliden Eindruck hinterlassen. Der 29-jährige Franzose Esteban Ocon ist mit der Testarbeit zufrieden.

Weniger zufrieden ist der Ungarn-GP-Sieger von 2021 mit einigen bösen Gerüchten, die über ihn verbreitet worden sind. Der 180-fache GP-Teilnehmer wundert sich: «Da ist behauptet worden, ich sei mit Krücken in Spanien gewesen. Das fand ich wirklich der Hammer, habt ihr das auch gesehen?»

Ocon weiss zunächst nicht so recht, ob er lachen oder sich ärgern soll. Aber der WM-Achte von 2017 und 2022 entschärft diese Räuberpistole ziemlich schnell: «Was in Wahrheit passiert ist – mein Vater, der mich nach Barcelona begleitete, hatte sich einem Eingriff am Knie unterziehen lassen müssen. Er ging daher an Krücken.»

Schreibtisch-Täter erfinden die Wander-Krücke

«Jedenfalls sind wir zusammen zu Kurve 10 gegangen, wir wollten uns dort angucken, wie sich die neuen Autos in der Bremszone verhalten und wie der Frontflügel zu- und wieder aufgeklappt wird.»

«Irgendwie wanderten im Internet dann die Krücken vom Vater zum Sohn, und jemand schmierte etwas dahin, wonach ICH den Eingriff gehabt hätte. Aber zum Glück hätte ich die Freigabe fürs Fahren erhalten. Also ehrlich – wie sollte ich Formel 1 fahren, wenn ich an Krücken gehen würde?»