Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Esteban Ocon verrät: Das war beim Shakedown-Test die grösste Überraschung

Die Formel-1-Stars durften in Barcelona den ersten richtigen Test mit der neuen Fahrzeuggeneration absolvieren. Auch Esteban Ocon gab Gas – und wurde überrascht, wie der Haas-Pilot hinterher erzählte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Esteban Ocon erlebte beim Shakedown am Steuer des VF-26 eine Überraschung
Esteban Ocon erlebte beim Shakedown am Steuer des VF-26 eine Überraschung
Foto: TGR-Haas F1 Team
Esteban Ocon erlebte beim Shakedown am Steuer des VF-26 eine Überraschung
© TGR-Haas F1 Team

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Esteban Ocon durfte beim Shakedown-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am ersten und letzten Tag ins Cockpit des VF-26 klettern und der Routinier im TGR-Haas-Team nutzte die Gelegenheit, um viele Erfahrungskilometer mit seinem neuen Dienstwagen abzuspulen. Mit 154 gedrehten Runden war er der Fleissigste des ersten Tages.

Werbung

Werbung

Danach übergab er das Steuer seinem Teamkollegen Ollie Bearman, der am Mittwoch einen deutlich schwierigeren Testeinsatz erlebte – der junge Brite schaffte nur 42 Umläufe. Den letzten Testtag am Freitag teilte sich das Duo auf und Ocon schaffte 89 Umläufe, während Bearman auf 106 Runden kam.

Die neuen GP-Renner müsse man ganz anders fahren, erzählte Ocon hinterher. «Wir haben nun fast 50 Prozent Elektro-Energie, bisher lag diese eher bei 15 Prozent. Aber die Batterie reicht nicht für die ganze Runde, dafür ist sie zu klein. Man muss sehr vorsichtig mit dem Gaspedal umgehen», schilderte er, und betonte, dass selbst auf einer schnellen Runde, wie man sie im Qualifying absolviert, nicht mehr Vollgas gegeben wird.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die grösste Überraschung sei für ihn aber die Art und Weise, wie die neuen GP-Autos beschleunigen, verriet der 29-Jährige. «Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell auf 350 km/h beschleunigen kann.» Auf einer Runde habe sein Tempo vor der ersten Kurve 355 km/h betragen. «Entsprechend anders musste ich bremsen», schilderte er, und schwärmte: «Aber das Gefühl der Beschleunigung ist einfach verrückt, ganz ehrlich, so etwas habe ich noch nie zuvor erlebt, weder in der Formel 1 noch in einem anderen Auto, in dem ich unterwegs war. Das war einfach nur irre. Die Beschleunigung und die Power beim Ausgang der Kurve ist auch unfassbar. Ich denke, das war die grösste Überraschung für mich.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien