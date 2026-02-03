Esteban Ocon verrät: Das war beim Shakedown-Test die grösste Überraschung

Esteban Ocon durfte beim Shakedown-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am ersten und letzten Tag ins Cockpit des VF-26 klettern und der Routinier im TGR-Haas-Team nutzte die Gelegenheit, um viele Erfahrungskilometer mit seinem neuen Dienstwagen abzuspulen. Mit 154 gedrehten Runden war er der Fleissigste des ersten Tages.

Danach übergab er das Steuer seinem Teamkollegen Ollie Bearman, der am Mittwoch einen deutlich schwierigeren Testeinsatz erlebte – der junge Brite schaffte nur 42 Umläufe. Den letzten Testtag am Freitag teilte sich das Duo auf und Ocon schaffte 89 Umläufe, während Bearman auf 106 Runden kam.

Die neuen GP-Renner müsse man ganz anders fahren, erzählte Ocon hinterher. «Wir haben nun fast 50 Prozent Elektro-Energie, bisher lag diese eher bei 15 Prozent. Aber die Batterie reicht nicht für die ganze Runde, dafür ist sie zu klein. Man muss sehr vorsichtig mit dem Gaspedal umgehen», schilderte er, und betonte, dass selbst auf einer schnellen Runde, wie man sie im Qualifying absolviert, nicht mehr Vollgas gegeben wird.

Die grösste Überraschung sei für ihn aber die Art und Weise, wie die neuen GP-Autos beschleunigen, verriet der 29-Jährige. «Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell auf 350 km/h beschleunigen kann.» Auf einer Runde habe sein Tempo vor der ersten Kurve 355 km/h betragen. «Entsprechend anders musste ich bremsen», schilderte er, und schwärmte: «Aber das Gefühl der Beschleunigung ist einfach verrückt, ganz ehrlich, so etwas habe ich noch nie zuvor erlebt, weder in der Formel 1 noch in einem anderen Auto, in dem ich unterwegs war. Das war einfach nur irre. Die Beschleunigung und die Power beim Ausgang der Kurve ist auch unfassbar. Ich denke, das war die grösste Überraschung für mich.»

