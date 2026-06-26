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Ex-Ferrari-Star Jean Alesi: «Hamilton hat jetzt gleich viele Siege wie ich»

Der langjährige Ferrari-Fahrer Jean Alesi (62) spricht über den Erfolg von Lewis Hamilton in Maranello. Alesi erlaubt sich einen Scherz: «Hamilton hat jetzt gleich viele Siege mit Ferrari wie ich.»

Formel 1

Jean Alesi in Kanada 1995
Jean Alesi in Kanada 1995
Foto: Grand Prix Photo
Jean Alesi in Kanada 1995
© Grand Prix Photo

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Jean Alesi wurde bei Ferrari jahrelang unter Wert geschlagen. Ein schlechter Witz der Rennhistorie, dass dieser Lenkradkünstler nie über einen Erfolg hinausgekommen ist, in Kanada 1995.

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Alesi hat seine Hand am Puls der Formel 1 behalten, für die Kollegen des Quotidiano Nazionale hat er den Erfolg von Hamilton bei Ferrari eingestuft. Klar kann sich der Franzose mit sizilianischen Wurzeln einen kleinen Scherz nicht verkneifen: «Lewis Hamilton hat jetzt endlich gleich viele Siege bei Ferrari wie ich.»

Dann wird der 201-fache GP-Teilnehmer ernst: «Lewis hatte natürlich nie vergessen, wie man Rennwagen fährt. Aber auch er musste lange auf diesen ersten Erfolg denken. Ich habe ihn in Spanien gesehen, die Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ich kann ihm gut nachfühlen, wie er sich fühlt.»

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Wie geht das nun weiter mit Ferrari? Alesi, WM-Vierter von 1996 und 1997, glaubt: «Ferrari wird weitere Rennen gewinnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es reichen wird, um Mercedes abzufangen. Nein, der Titel ist ausser Reichweite.»

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Wie sieht Alesi die Lage von Charles Leclerc? Jean weiter: «Ich bin damals in einer Zeit der Krise für Ferrari gefahren. Und selbst als der grosse Michael Schumacher kam, hat es mit dem Titel eine Weile gedauert. Charles ist nun schon eine Weile bei Ferrari, aber einen titelfähigen Wagen hatte er kaum. Er muss nichts beweisen, jeder weiss, dass er ein absoluter Top-Fahrer ist.»

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«Die Tatsache, dass Leclerc erneut bei Ferrari unterzeichnet hat, beweist zwei Dinge; erstens, dass er an das Projekt Ferrari glaubt, zweitens, dass Ferrari an ihn glaubt.»

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