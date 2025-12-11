Formel 1 • Neu
Ex-Ferrari-Teamchef: «Verstappen ist wie Schumacher»
Der frühere Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene spricht über die missratene Ferrari-Saison 2025 und über die Qualitäten der Fahrer Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc und Max Verstappen.
Von 2014 bis Anfang 2019 hat Maurizio Arrivabene die Geschicke des Formel-1-Rennstalls von Ferrari geleitet. Dann hat der heute 68-Jährige aus Brescia keinen Vertrag mehr erhalten. Ferrari-Präsident John Elkann ersetzte ihn durch Technikchef Mattia Binotto.
Arrivabene stolperte über die gleiche Hürde wie vor ihm Stefano Domenicali und wie nach ihm Mattia Binotto (den Kurzauftritt von Sonnenbrillen-Fan Marco Mattiacci lassen wir hier mal aussen vor) – obschon Ferrari Stars am Lenkrad hatte wie Fernando Alonso und Sebastian Vettel wurde es nichts mit dem ersten Fahrer-WM-Titel seit Kimi Räikkönen 2007.
Und an diesem Punkt sind wir noch immer, inzwischen mit dem Franzosen Fred Vasseur am Ruder der berühmtesten Scuderia der Welt: Ferrari hat 2025 nicht nur im Titelkampf eine Statistenrolle gespielt, die Italiener haben noch nicht einmal einen Grand Prix gewonnen. Das schmerzt die Seele der treuen Tifosi.
Empfehlungen
Formel 1 • Neu
Im Artikel erwähnt
Maurizio Arrivabene (68) meldet sich heutzutage selten zu Wort, aber gegenüber meinem Kollegen Leo Turrini vom News-Portal Quotidiano Sportivo hat er eine Ausnahme gemacht.
Arrivabene sagt zur Saison 2025: «Kompliment an Lando Norris. Er hätte vielleicht den Titel ein wenig früher gewinnen können, aber er war in entscheidenden Momenten stark. Ich möchte die Qualitäten des Rennstalls McLaren betonen.»
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
«McLaren hatte von 1998 bis 2024 keinen Konstrukteurs-WM-Titel mehr gewonnen, vor Norris der letzte McLaren-Champion war Lewis Hamilton 2008. Sie haben eine Wüste durchquert und das Team komplett neu aufgestellt. Einer der ganz wichtigen Männer dafür ist Andrea Stella, und das finde ich bedauerlich.»
«Ich finde es deshalb bedauerlich, weil Stella Ferrari verlassen hat, kurz bevor ich dort meine Arbeit aufnahm. Ich hätte sehr gerne mit ihm an der Seite gearbeitet, im Rennwagenwerk gab es niemanden, der ein schlechtes Wort über ihn gesagt hat.»
Arrivabene gibt zu: «Ich verfolge das Geschehen immer noch sehr aufmerksam, und nichts ist stärker in meinem Herzen zuhause als Ferrari. Das ist eine Leidenschaft, auf die ich nicht verzichten kann.»
«Ich bin enttäuscht, so wie jeder Tifoso. Ich weiss, wie schwierig es ist, in der Formel 1 zu gewinnen. Also verzichte ich lieber auf Urteile über jene, die heute dort das Sagen haben.»
Unter den Fans wird heiss diskutiert, ob das Engagement von Lewis Hamilton korrekt war. Arrivabene meint: «Das ist keine so leicht zu beantwortende Frage. Für mich jedenfalls ist Hamilton nicht am Ende. Er ist noch konkurrenzfähig. Aber einen wie ihn holst du erst dann, wenn du ein schnelles Auto hast. Er braucht die richtigen Werkzeuge, um sich optimal entfalten zu können. Wenn er das nicht hat, dann kommen auch die Ergebnisse nicht. Das ist keine Kritik, das ist gesunder Menschenverstand.»
«Charles Leclerc hingegeben – den bewundere ich. Ich habe ihm 2019 den Steigbügel in die Formel 1 gehalten. Er ist ein fabelhafter Pilot und hat das mehrfach bewiesen. Ich habe null Zweifel: Er wird eines Tages Weltmeister. Ich würde mir wünschen, dass er dies mit Ferrari schafft, aber ich weiss es nicht.»
Noch ein Pilot wird von Arrivabene über den Klee gelobt: «Max Verstappen ist ein Phänomen. Ein modernes Formel-1-Auto besteht aus 50.000 Teilen, und bei Max hast du immer den Eindruck, dass er auch aus dem hinterletzten Teil das Beste rausholt.»
«Für mich ist Verstappen der natürliche Nachfolger von Michael Schumacher. Er hat die gleichen Stärken, er hat das gleiche Gespür für Führungsqualitäten. Wer für ihn arbeitet, der ist Willens, alles zu geben. Das war früher bei Schumi auch so.»
Alle Ferrari-Teamchefs
Seit 2023: Fred Vasseur
2019–2022: Mattia Binotto
2014–2019: Maurizio Arrivabene
2014: Marco Mattiacci
2007–2014: Stefano Domenicali
1993–2007: Jean Todt
1992/1993: Sante Ghedini
1991: Claudio Lombardi
1989–1991: Cesare Fiorio
1978–1988: Marco Piccinini
1977: Robert Nosetto
1976: Daniele Audetto
1976: Guido Rosani
1974/1975: Luca Montezemolo
1973: Sandro Colombo
1971/1972: Peter Schetty
1968–1970: Franco Gozzi
1967: Franco Lini
1962–1966: Eugenio Dragoni
1958–1961: Romolo Tavoni
1957: Mino Amorotti
1956: Eraldo Sculati
1952–1955: Nello Ugolini
1947–1951: Federico Giberti
1935–1940: Nello Ugolini
1934: Federico Giberti
1932/1933: Mario Lolli
1930/1931: Saracco Ferrari
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse WM-Stand